Мать российского военнопленного: "В какие двери мне биться, чтобы вернуть своего ребенка?"

Н.Д.: Такой же мальчишка, как и большинство у нас. Телефоны, девчонки. Ему 19 лет. Очень внимательный сын, чуткий, даже мягкий. Занимался спортом, любит на турнике подтягиваться, мог разные жимы делать, хвалился мне. До Лили у него было много девушек, он мог один раз проводить девочку до дома после дискотеки и потом начать сразу подарки дарить. Считал, что это прямо любовь. А через неделю появлялась другая. Ветреный немного. А с Лилей у них уже серьезно, наверное. Я не указывала ему как жить - это их время и их возможности. Никогда не лезла, но он знает, что я всегда готова помочь.

До армии он еще успел с отцом поработать на стройке. Не боялся физического труда. Хотел сварщиком быть.

Би-би-си: Кто вы по профессии?

Н.Д.: Я училась на фермера, не доучилась. Работала немного внештатным корреспондентом в местной газете. Сейчас работаю на вахтах. А муж - монтажник, мосты строит, ездил в Барнаул, Новосибирск, Подмосковье. Пока дети учились в школе, я была дома. А сейчас трое младших в колледже, поэтому у меня есть возможность, и я с мужем езжу на вахту. Но мы работаем в разных местах - я устроилась на склад в "Спортмастер". Еще на "Яндекс-дзене" есть моя страничка, я пишу стихи, есть одна сказка. Мечтаю быть детским писателем, но оказывается, что писать просто - это на самом деле очень трудно.

В семье у нас шестеро детей - три у мужа, трое у меня. Это не первый наш брак. Моему старшему 22, младшему 16, всего четыре мальчика и две девочки. Рафик - мой средний сын.

Би-би-си: Вы знали, что он собирается ехать в такую командировку?

Н.Д.: Он сам не знал, что их туда повезут. О том, куда они попадут, они узнали уже по факту прибытия.

С Рафиком я говорила вечером - накануне, 23 февраля. Сначала списались "ВКонтакте", потом он позвонил мне, я спросила, почему он не сообщил, что их перебрасывают, он ответил: "Чтобы ты не волновалась". Спрашиваю: "Ты где?", а он: "В поле". Я думаю, ну, наверное, где-нибудь около границы. "А где вы живете?" Он говорит, что в палатке, [там] не холодно, топят две печки. Спросила: "У вас там тихо?" Он сказал: "Да, все спокойно, не переживай". Это было в районе десяти вечера.