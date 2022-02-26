На что могут рассчитывать в Латвии беженцы с Украины и сколько их уже тут?

Меры социальной поддержки со стороны государства и органов местного самоуправления будут предоставлены гражданам, покидающим Украину в связи с военным конфликтом, спровоцированным Россией. Минблаг, Латвийский союз самоуправлений и социальные службы уже договорились об установленных законом мерах поддержки.

Ожидается, что беженцы из Украины будут иметь право на пособие по обеспечению гарантированного минимального дохода и кризисное пособие. Минблаг и Союз самоуправлений и договорились, что первоначально эти льготы должны предоставляться без предварительных условий в отношении подаваемых документов, декларируемого места жительства и без оценки дохода и материального положения.

Въезжающие из Украины также смогут получить услуги, предоставляемые Государственным агентством занятости (NVA) в рамках программы Европейского фонда поддержки для малоимущих, в том числе так называемые "продовольственные и гигиенические пакеты". В ситуациях, когда необходима специальная психологическая поддержка, беженцы также смогут пройти курс социальной реабилитации в Государственном агентстве социальной интеграции.

Также могут быть ситуации, когда беженцам может понадобиться какая-то другая социальная поддержка. Поэтому предусматривается, что другие виды помощи.

Поддержка, оказываемая органами государственной власти и органами местного самоуправления въезжающим из Украины, должна будет компенсироваться из средств на случай непредвиденных обстоятельств или в определенных случаях - из соответствующих фондов Европейского Союза.

Минблаг информирует, что несколько муниципалитетов уже приняли жителей из Украины, и в сотрудничестве с общественными организациями и при поддержке местного населения им оказывается необходимая немедленная поддержка.

В то же время Минблаг подчеркивает, что в ближайшее время необходимо установить единые принципы оказания помощи украинским гражданам, чтобы самоуправления, социальные службы и госорганы могли быстро реагировать, предоставляя поддержку. Эти принципы будут сформулированы в законе о поддержке мирных граждан Украины, который в ближайшие дни планируется рассмотреть в Кабинете министров.