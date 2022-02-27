Онлайн ⟩ Война в Украине. Четвертый день

Продолжается российская военная агрессия против Украины. RUS TVNET собирает главное четвертого дня войны. В режиме онлайн.

Балтия закрыла небо для российской авиации. Россия сделала то же самое в ответ

Сразу несколько стран объявили о закрытии своего воздушного пространства для российской авиации, в том числе и страны Балтии, чье решение вступило в силу в 00:00. К ночи Росавиация объявила о закрытии воздушного пространства России для авиакомпаний Латвии, Литвы, Эстонии и Словении. Это ответная мера, передает "Медуза".

Евросоюз отключит некоторые российские банки от SWIFT, анонсированы новые санкции против России

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен объявила, что ЕС решил отключить ряд российских банков от системы SWIFT. Какие именно банки будут отключены, а также когда решение вступит в силу - пока не сообщается. Кроме того, Европа парализует активы Центробанка России.

Как еще одна мера - ЕС будет работать над тем, чтобы запретить российским олигархам использовать финансовые активы на рынках. "Путин встал на путь уничтожения Украины. Но также то, что он делает на самом деле, разрушает будущее своей страны", - заявила Фон дер Ляйен.