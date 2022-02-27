Украина открыла горячую линию для родственников российских солдат
Министерство иностранных дел Украины сообщило, что начала работать горячая линия для родных российских солдат.
Министерство иностранных дел Украины сообщило, что начала работать горячая линия для родных российских солдат.
Позвонив по телефонам: 380894201860, 380894201861, 380894201862, можно узнать, что происходит с военнослужащими российской армии, воюющими в Украине: живы ли они, ранены или попали в плен.
По словам украинской стороны, за время боев было убито и ранено более 3000 солдат, взято в плен около 200.
Минобороны России не дает комментариев о том, есть ли потери среди военнослужащих за время с начала боевых действий в Украине.
В свою очередь глава Дагестана Сергей Меликов в своем Instagram подтвердил гибель первого российского солдата - офицера армии Нурмагомеда Гаджимагомедова.
Минобороны России не комментировало гибель Гаджимагомедова.