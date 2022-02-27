Украина открыла горячую линию для родственников российских солдат

Позвонив по телефонам: 380894201860, 380894201861, 380894201862, можно узнать, что происходит с военнослужащими российской армии, воюющими в Украине: живы ли они, ранены или попали в плен.

По словам украинской стороны, за время боев было убито и ранено более 3000 солдат, взято в плен около 200.

Минобороны России не дает комментариев о том, есть ли потери среди военнослужащих за время с начала боевых действий в Украине.

В свою очередь глава Дагестана Сергей Меликов в своем Instagram подтвердил гибель первого российского солдата - офицера армии Нурмагомеда Гаджимагомедова.