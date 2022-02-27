За сутки выявлено 5427 новых случаев Covid-19, скончались 7 человек

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет:

два человека - в возрасте от 60 до 69 лет;

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

три человека - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

4 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, 3 были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 2094 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 3333 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения понизился до 6913,2 случая.

Всего вчера было сделано 11 653 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 46,6%.