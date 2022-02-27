За сутки выявлено 5427 новых случаев Covid-19, скончались 7 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 5427 новых случаев Covid-19, получены данные о 7 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 5427 новых случаев Covid-19, получены данные о 7 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет:
4 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, 3 были вакцинированы.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 2094 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 3333 человек были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения понизился до 6913,2 случая.
Всего вчера было сделано 11 653 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 46,6%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 649 504 жителей Латвии.