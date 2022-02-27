Вс, 27.02.2022
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Артём Липин, журналист RUS TVNET

Международная федерация дзюдо приостановила полномочия Путина в двух статусах

ФОТО: Reuters/ScanPix

Международная федерация дзюдо (IJF) приостановила полномочия президента России Владимира Путина в качестве почётного президента и посла организации. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

"В свете продолжающегося военного конфликта в Украине Международная федерация дзюдо объявляет о приостановлении статуса господина Владимира Путина в качестве почётного президента и посла Международной федерации дзюдо", - говорится в заявлении федерации.

Сертификат полномочий почетного президента IJF был вручён Путину в 2008 году. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент России пока не знает о приостановке полномочий в федерации дзюдо.

Путин - мастер спорта по дзюдо. В детстве он занимался в одной секции с Аркадием Ротенбергом, который в годы его президентства стал одним из крупнейших бизнесменов России.

Напомним, днём ранее Международная федерация дзюдо приняла решение отменить международный турнир "Большого шлема", который должен был пройти в Казани с 20 по 22 мая.

Среди других последствий войны в Украине стал отказ сборных Польши и Швеции от стыковых матчей чемпионата мира по футболу против России. Кроме того, Санкт-Петербург лишился права проведения финала Лиги чемпионов.

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