Международная федерация дзюдо приостановила полномочия Путина в двух статусах

"В свете продолжающегося военного конфликта в Украине Международная федерация дзюдо объявляет о приостановлении статуса господина Владимира Путина в качестве почётного президента и посла Международной федерации дзюдо", - говорится в заявлении федерации.

Сертификат полномочий почетного президента IJF был вручён Путину в 2008 году. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент России пока не знает о приостановке полномочий в федерации дзюдо.

Путин - мастер спорта по дзюдо. В детстве он занимался в одной секции с Аркадием Ротенбергом, который в годы его президентства стал одним из крупнейших бизнесменов России.

Напомним, днём ранее Международная федерация дзюдо приняла решение отменить международный турнир "Большого шлема", который должен был пройти в Казани с 20 по 22 мая.