"Мамочка, я проснулась. Там стреляют..." Рассказывает Виктория из подвала в Каховке

Преступное вторжение российских войск в Украину идет четвертый день. Второй день подряд связываюсь с Викторией из города Каховка. В воскресенье, 27 февраля, Новокаховская ГЭС была полностью занята российскими войсками. Тем временем Виктория укрывается от снарядов в подвале своего многоэтажного дома. И ее трехлетняя дочь.

Около 5 утра жители проснулись от звуков сирен. А примерно в половину восьмого утра Виктория узнает, что о происходящем ее просят написать главные новостные каналы.

"Массированный обстрел "Градами". Проснулись все, кто пытался заснуть. Прячемся в подвалах. Когда залпы замолкают, выходим из подвалов погреться", - рассказывает Виктория.

Ее трехлетняя девочка проснулась в воскресенье со словами:

Мамочка, я проснулась. Там опять стреляют... Мамочка, а дядя разбойник снова придет? Когда я выйду? Я хочу поиграть с другими детьми. Когда мы пойдем на батуты?"

Виктория присылает пару гиперссылок на профили местных жителей, группы единомышленников - ясно виден нанесенный ущерб.

Новая реальность состоит в том, что журналист учит жителей Каховки делать коктейли Молотова. Люди ночью раскрашивают дорожные знаки, чтобы российские солдаты не знали, куда идти.

Фотография: "Добро пожаловать в ад!"

ФОТО: Из личного архива

Виктория возмущена заявлениями мэра Новой Каховки Владимира Коваленко в СМИ.

"Может быть, он волновался... Он ничего не сказал о том, как опасно сейчас! Вообще!!! Расстреляна целая семья. СМИ его спрашивают, поймали ли полицейские стрелков, но мэр говорит, что полиции уже нет! Так спокойно говорит, как будто все давно это знали. (...)

Например, у нас в Каховке и Новой Каховке полная тишина - совсем нет полиции".

В воскресенье утром в магазинах осталось только масло и еще несколько других продуктов, из которых не приготовить обед. Но Виктория говорит, что еда еще есть.

Пустые полки в магазине в Каховке. ФОТО: Из личного архива

Новокаховская ГЭС полностью оккупирована российскими военными силами.

Расположение Каховки. ФОТО: http://liveuamap.com/

Они захватили городской исполнительный комитет, сняли флаги. Хуже всего то, что были уничтожены соседние поселки Веселое и Казацкое, Шилова Балка. Люди четыре дня без еды и воды, без света и тепла - жителям необходима помощь. Они в подвале. Их дома разрушены. Но там все еще стреляют и люди не могут их отследить. А тот, кто пытался, уже пропал", - говорит Виктория.

"Мы тоже... Люди в подвалах. Гремят выстрелы. Те, кто смелый, наблюдает и докладывает нам. Скоро мой телефон разрядится, батарея на исходе..." - пишет мне Виктория.

Видео: Повреждения российскими войсками примерно в километре от Каховки

Как сообщил мэра города Владимир Коваленок, в воскресенье утром Новая Каховка в Херсонской области на юге Украины была оккупирована российскими вооруженными силами.

Новая Каховка - город небольшой, но расположен в стратегически важном месте на берегу Днепра, где из Днепра вытекает Северо-Крымский канал, по которому Крым снабжается поливной водой.