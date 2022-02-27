Видео ⟩ Порошенко - Postimees: мы боремся не только за свою свободу, но и за будущее Эстонии

- Как, на ваш взгляд, президент Зеленский справляется с ситуацией прямо сейчас?

- Я думаю, что это абсолютно неправильный вопрос. Я думаю, что все украинцы сейчас делают все возможное, чтобы защитить нашу землю, нашу страну, наше европейское будущее и наших людей. Я делаю то, что я могу. Он делает, наверное, то, что в его силах. Но определенно сейчас у нас один враг, и этот враг - Путин. Весь мир сейчас является нашим другом, и мы должны продемонстрировать единство, как внутри нашей страны, так и в мире, чтобы защитить свои жизни и глобальную безопасность. Это крайне важно. Я думаю, все жители Эстонии не сомневаются в том, что мы здесь боремся не только за свою свободу и демократию - мы здесь боремся и за будущее Эстонии. И мы очень сильно ценим сильную и надежную позицию эстонского народа и его солидарность с Украиной.

- Некоторые предприниматели покинули страну. Что бы вы сказали им?

- Это личный выбор каждого. Некоторые считают, что их место во время смертельной опасности, грозящей государству - за границей. Некоторые считают, что их место - всего в двух километрах от российских войск. Это исторический момент для каждого человека и для страны, и как ты вел себя в это время, запомнится не только на всю твою жизнь, но и на всю жизнь твоих детей и внуков. Папа, что ты делал во время российской агрессии? И тебе придется что-то ответить своим детям.

- Ваши сыновья воюют за страну?