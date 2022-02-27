Видео ⟩ Порошенко - Postimees: мы боремся не только за свою свободу, но и за будущее Эстонии

- Как, на ваш взгляд, президент Зеленский справляется с ситуацией прямо сейчас?
- Я думаю, что это абсолютно неправильный вопрос. Я думаю, что все украинцы сейчас делают все возможное, чтобы защитить нашу землю, нашу страну, наше европейское будущее и наших людей. Я делаю то, что я могу. Он делает, наверное, то, что в его силах. Но определенно сейчас у нас один враг, и этот враг - Путин. Весь мир сейчас является нашим другом, и мы должны продемонстрировать единство, как внутри нашей страны, так и в мире, чтобы защитить свои жизни и глобальную безопасность. Это крайне важно. Я думаю, все жители Эстонии не сомневаются в том, что мы здесь боремся не только за свою свободу и демократию - мы здесь боремся и за будущее Эстонии. И мы очень сильно ценим сильную и надежную позицию эстонского народа и его солидарность с Украиной.
- Некоторые предприниматели покинули страну. Что бы вы сказали им?
- Это личный выбор каждого. Некоторые считают, что их место во время смертельной опасности, грозящей государству - за границей. Некоторые считают, что их место - всего в двух километрах от российских войск. Это исторический момент для каждого человека и для страны, и как ты вел себя в это время, запомнится не только на всю твою жизнь, но и на всю жизнь твоих детей и внуков. Папа, что ты делал во время российской агрессии? И тебе придется что-то ответить своим детям.
- Ваши сыновья воюют за страну?
- Мы делаем все возможное, каждый житель Украины. Здесь у нас тысячи киевлян, которые не солдаты, у многих из них нет никакого военного опыта. Но в последние 72 часа они находятся здесь и делают все, что в их силах. Это крайне важная работа для нашей диаспоры за рубежом. Это крайне важная работа для наших дипломатов во всем мире. Украине было бы очень тяжело, если бы она была одна. Вот почему сильный голос Европейского союза в виде санкций, в виде помощи, включая военную, в виде передачи разведданных жизненно важны для нас. И, пожалуйста, будьте едины и создавайте Путину адские условия в его агрессии в Украине. Это единственный способ остановить агрессию - давить на его войска, пока он не прекратит огонь. Спасибо вам.