Фото ⟩ Из Тарту вышел автобус, который повез мужчин на войну в Украину

Две спортивные сумки с чистыми носками и бельем, подушка под шею и защитная маска. Так украинцы грузились в зелено-синий автобус, который везет их на польско-украинскую границу. В Украине их подхватит военный транспорт. Еще за час до отправки автобуса координатор группы "Украинцы в Эстонии" Сергей Агинько принимал звонки и сообщения от людей, которые хотят ехать на войну в Украине добровольцами.

Одним из едущих на польско-украинскую границу является Руслан Бабенко, который работал в Эстонии на деревообрабатывающем производстве. Он объяснил, что в Украине у него семья: "Жена и сын, и сын сейчас уже воюет". Он тоже пойдет на фронт. До сих пор ему удавалось поддерживать связь с семьей, и там знают, что Руслан едет в Украину.

На вопрос, нет ли у него желания вытащить семью из военного пекла в Эстонию, Руслан сказал: "Хотелось бы, но они не согласны уезжать с родины". Как другие соотечественники, которые работают в Эстонии, понимают Руслана, так и Руслан в свою очередь понимает тех украинцев, которые решили сейчас остаться в Эстонии.

Водитель автобуса Меэлис Людвиг сказал, что ехать около 15 часов, и они постараются подъехать как можно ближе к границе: "Сделаем в дороге несколько остановок, чтобы пассажиры смогли сходить в туалет, размять ноги".