Анализ ⟩ Что будет, если Путин прекратит поставки газа в Европу?

Сегодня Европа получает примерно четверть необходимой ей энергии из газа. Поскольку большая часть (в 2019 году более 40%) этого жизненно важного ресурса поступает из России, газовый сектор России сейчас в большей степени выведен из-под санкций. Известно только об остановке сертифицирования "Северного потока - 2", но Германия сделала это еще до начала войны.

Но что будет с энергетической безопасностью Европы, если президент России Владимир Путин сам прервет поставки газа на Запад, таким вопросом задался The Economist.

Главной альтернативой российскому газу является сжиженный природный газ (LNG), который обычно поставляют по морю. Европа уже пользуется этой возможностью во все большей степени: LNG составляет около четверти импорта природного газа в регион.

Таким образом, первым вопросом является, насколько Европа в состоянии увеличить переработку LNG в терминалах? А именно сначала LNG преобразовывается в жидкость, чтобы его можно было транспортировать, после в расположенных у побережий терминалах его нужно вновь преобразовать в газ, чтобы его можно было использовать в домах для отопления и электроэнергии.

Недавние крупные европейские инвестиции в станции переработки в газ означают, что находящиеся в регионе LNG терминалы в бутылочное горлышко превратиться не должны. По данным Energy Intelligence, в прошлом году европейские терминалы импорта использовались примерно на 45 процентов, а это значит, что как таковой резерв имеется. Однако остается проблема, что эти терминалы распределены по континенту неравномерно: в Германии терминалов нет вообще, Испания, напротив, может использовать четверть всей континентальной мощности. Газовая инфраструктура Испании, в свою очередь, значительно отделена от остальной Европы, что делает передачу проблематичной.

Свободных ресурсов нет

Серьезной проблемой терминалов все же является запас получаемого LNG. Крупными экспортерами LNG являются Америка, Австралия и Катар. Несмотря на то, что газа в этих странах хватает, они и так уже экспортируют LNG на грани своих возможностей. Повышение возможностей для сжиживания и восстановления потребует времени, поэтому лучшей краткосрочной надеждой Европы остается получение имеющихся грузов сжиженного природного газа, которые изначально были предназначены для другого.

Но это осложняет то обстоятельство, что и у Азии имеется большой аппетит на LNG. Например, импорт Китая увеличился в период 2017-2020 годов на 82 процента. В прошлом году Япония стала крупнейшим в мире импортером LNG. Перераспределение рынка осложняет то обстоятельство, что 70 процентов всего продаваемого в мире сжиженного топлива перемещается на основании договоров, которые действуют десять лет и больше.

Поэтому Европа исторически поддерживала главным образом ситуативные рыночные и краткосрочные договоры. Если раньше это обеспечивало Европу низкими ценами, то в последний год эта тенденция изменилась. Когда осенью и зимой газовые запасы Европы снизились, частично из-за снижения поставок со стороны России, увеличились и импорт, и цены на LNG. Если раньше ситуативные цены на LNG в Азии были выше, чем в Европе, то в последние месяцы цена местами сравнялась с азиатским уровнем.

Нападение Путина на Украину только усугубило ситуацию. Цены на природный газ, поставляемый на северо-запад Европы, за один день увеличились на 29 процентов, когда 24 февраля Путин сообщил о своей военной спецоперации.