Фото ⟩ Представители белорусской диаспоры вышли на пикет у памятника Свободы в Риге

Пикет продолжался примерно час, люди пришли с белорусскими бело-красно-белыми флагами, многие участники пикета держали и украинские флаги.

Люди держали плакаты на белорусском, английской и латышском языках, в которых выражалось осуждение как режима диктатора Александра Лукашенко, так и вторжения России в Украину и оказанной Беларусью поддержке захватчикам.

Галерея: Пикет белорусской диаспоры в Риге

Напомним, поправки к Конституции предусматривают еще больше укрепить режим Лукашенко и сделать невозможным выдвижение кандидатов в президенты от демократической оппозиции в ближайшие десятилетия.

В бюллетенях референдума всего один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения к Конституции Беларуси. Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примут участие более половины обладающих правом голоса граждан.

Поправки предусматривают, что президент сможет находиться в должности всего два пятилетних срока, однако эти условия относятся только к следующему избранному президенту.

Если Лукашенко, который находится в должности президента еще с 1994 года, решит в 2025 году баллотироваться снова, он сможет остаться у власти еще на десять лет.