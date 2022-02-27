Жители Латвии пожертвовали на поддержку Украины уже 2 миллиона евро
С четверга, 24 февраля, за неполных четыре дня жители Латвии пожертвовали благотворительной организации Ziedot.lv два миллиона евро на поддержку Украины.
С четверга, 24 февраля, за неполных четыре дня жители Латвии пожертвовали благотворительной организации Ziedot.lv два миллиона евро на поддержку Украины.
Как отметили представители Ziedot.lv, пожертвования уже используются для оказания помощи. Главная сложность - в передаче помощи на территорию Украины, так как не создан гуманитарный коридор, чтобы поставлять помощь внутри страны. В свою очередь на приграничье помощь в данный момент не нужна, так как ее обеспечивают ближайшие приграничные страны.
В сотрудничестве с Министерством обороны и Артисом Пабриксом армии Украины было передано 500 тонн дизельного топлива и 30 грузовиков с индивидуальной экипировкой для украинских военнослужащих, медицинскими устройствами и медикаментами, которые пожертвовали предприниматели.
В сотрудничестве с предприятиями, индивидуальными жителями и другими благотворительными организациями, Zodot.lv отзывается и на индивидуальные просьбы украинцев о помощи. Организуется транспорт, чтобы доставить от границы людей в Латвии, оказывается материальная помощь, поставляются медикаменты и продукты питания.
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Общества и организация, которые занимаются помощью Украине и у которых не хватает средств для реальной помощи, могут получить поддержку из пожертвованных средств. До сих пор заявки на это подали 13 организация.