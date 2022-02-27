Жители Латвии пожертвовали на поддержку Украины уже 2 миллиона евро

Как отметили представители Ziedot.lv, пожертвования уже используются для оказания помощи. Главная сложность - в передаче помощи на территорию Украины, так как не создан гуманитарный коридор, чтобы поставлять помощь внутри страны. В свою очередь на приграничье помощь в данный момент не нужна, так как ее обеспечивают ближайшие приграничные страны.

В сотрудничестве с Министерством обороны и Артисом Пабриксом армии Украины было передано 500 тонн дизельного топлива и 30 грузовиков с индивидуальной экипировкой для украинских военнослужащих, медицинскими устройствами и медикаментами, которые пожертвовали предприниматели.

Министерство обороны призывает жертвовать только те вещи, которые подойдут для нужд украинской армии.

В сотрудничестве с предприятиями, индивидуальными жителями и другими благотворительными организациями, Zodot.lv отзывается и на индивидуальные просьбы украинцев о помощи. Организуется транспорт, чтобы доставить от границы людей в Латвии, оказывается материальная помощь, поставляются медикаменты и продукты питания.

Галерея: Люди протестуют у посольства России в Риге