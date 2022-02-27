Минобороны России признало потери. Но без подробностей

"К сожалению есть погибшие и раненые наши товарищи", - заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, "потери многократно меньше, чем среди украинских военнослужащих", однако точных цифр о погибших и раненых называть не стал.

Ранее российские власти впервые признали гибель военного в ходе военного конфликта в Украине.

Информацией об успехах российской армии министерство поделилось более подробно:

"Российскими силами с начала военной операции поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 27 пунктов управления и узлов связи, 38 комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса" и 56 РЛС.

В том числе сегодня уничтожены 7 зенитных ракетных комплексов, в том числе один С-300 у Краматорска. Сбиты 3 ударных беспилотника "Байрактар ТБ-2" под Черниговом.

С начала операции уничтожены 254 танка и других боевых бронемашин, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов", - говорится в заявлении министерства.