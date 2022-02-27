Декларация полунамеков: кого и за что Россия готова обстреливать ядерными ракетами

Что такое ядерное сдерживание?

Документ дает ответ на два вопроса: чего хочет добиться Россия ядерным сдерживанием и в каком случае она может применить ядерное оружие.

Другими словами, в документе есть список того, что надо сделать, чтобы Россия нацелила на тебя свои ядерные ракеты, и что - для того, чтобы она их запустила.

Одно из основных качеств ядерного оружия - отсутствие необходимости его применения. Оно обеспечивает безопасность не применением, а самой только угрозой, возможностью его использования. Это и есть "ядерное сдерживание" - принцип, который лежит в основе стратегической стабильности.

А "стратегическая стабильность", в свою очередь, это то состояние, в котором мир пребывает уже много десятков лет - отсутствие открытых военных конфликтов между крупнейшими мировыми государствами.

Речь идет о странах, обладающих оружием, которое способно уничтожить всю цивилизацию. Поэтому стратегическая стабильность касается буквально всех.

Характер этой стабильности меняется, поскольку меняются факторы, которые его обеспечивают - появляются новые виды вооружений и новые технологии, заключаются и прекращают действовать договоры, активизируется международный терроризм, ядерное оружие получают новые страны.

Что Россия считает угрозой?

В доктрине говорится, что ядерное сдерживание необходимо России для того чтобы противостоять определенным угрозам.

Среди них есть угрозы, которые также включают в себя ядерное оружие - наличие у некоего государства своего собственного или размещение на его территории чужого - которое может быть применено против России.

В других же пунктах либо вообще не говорится о ядерном оружии, либо делается это очень размыто.

Например, угрозой считается наращивание на сопредельных территориях обычных армейских группировок, в составе которых находятся средства доставки ядерного оружия. Но ведь средством доставки может считаться баллистическая ракета, не обязательно оснащенная ядерной боеголовкой.

Другие угрозы - развертывание систем противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных летательных аппаратов, оружия направленной энергии, развертывание оружия в космосе.

Это положение было внесено в доктрину после того как в разных странах стали активно разрабатывать стратегические неядерные вооружения.

Россия также вкладывает силы и средства в такие вооружения - гиперзвуковую авиационную ракету "Кинжал", планирующий блок "Авангард", лазерный комплекс "Пересвет".

При каких условиях Россия может применить ядерное оружие?

Вторая важная часть доктрины - перечень сценариев, при которых Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие, то есть выйти за рамки ядерного сдерживания.

Всего таких сценариев четыре:

получение достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих Россию;

применение против России ядерного оружия и другого оружия массового поражения;

некое воздействие на объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Здесь также есть очень размытые формулировки. Например, баллистические ракеты могут быть любыми - ядерными или неядерными, межконтинентальными или среднего радиуса действия.

Воздействие противника на критически важные объекты тоже никак не определено - объект можно взорвать, а можно вывести из строя хакерской атакой.