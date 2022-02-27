Декларация полунамеков: кого и за что Россия готова обстреливать ядерными ракетами

Что такое ядерное сдерживание?
Документ дает ответ на два вопроса: чего хочет добиться Россия ядерным сдерживанием и в каком случае она может применить ядерное оружие.
Другими словами, в документе есть список того, что надо сделать, чтобы Россия нацелила на тебя свои ядерные ракеты, и что - для того, чтобы она их запустила.
Одно из основных качеств ядерного оружия - отсутствие необходимости его применения. Оно обеспечивает безопасность не применением, а самой только угрозой, возможностью его использования. Это и есть "ядерное сдерживание" - принцип, который лежит в основе стратегической стабильности.
А "стратегическая стабильность", в свою очередь, это то состояние, в котором мир пребывает уже много десятков лет - отсутствие открытых военных конфликтов между крупнейшими мировыми государствами.
Речь идет о странах, обладающих оружием, которое способно уничтожить всю цивилизацию. Поэтому стратегическая стабильность касается буквально всех.
Характер этой стабильности меняется, поскольку меняются факторы, которые его обеспечивают - появляются новые виды вооружений и новые технологии, заключаются и прекращают действовать договоры, активизируется международный терроризм, ядерное оружие получают новые страны.
Что Россия считает угрозой?
В доктрине говорится, что ядерное сдерживание необходимо России для того чтобы противостоять определенным угрозам.
Среди них есть угрозы, которые также включают в себя ядерное оружие - наличие у некоего государства своего собственного или размещение на его территории чужого - которое может быть применено против России.
В других же пунктах либо вообще не говорится о ядерном оружии, либо делается это очень размыто.
Например, угрозой считается наращивание на сопредельных территориях обычных армейских группировок, в составе которых находятся средства доставки ядерного оружия. Но ведь средством доставки может считаться баллистическая ракета, не обязательно оснащенная ядерной боеголовкой.
Другие угрозы - развертывание систем противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных летательных аппаратов, оружия направленной энергии, развертывание оружия в космосе.
Это положение было внесено в доктрину после того как в разных странах стали активно разрабатывать стратегические неядерные вооружения.
Россия также вкладывает силы и средства в такие вооружения - гиперзвуковую авиационную ракету "Кинжал", планирующий блок "Авангард", лазерный комплекс "Пересвет".
При каких условиях Россия может применить ядерное оружие?
Вторая важная часть доктрины - перечень сценариев, при которых Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие, то есть выйти за рамки ядерного сдерживания.
Всего таких сценариев четыре:
- получение достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих Россию;
- применение против России ядерного оружия и другого оружия массового поражения;
- некое воздействие на объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
- агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
Здесь также есть очень размытые формулировки. Например, баллистические ракеты могут быть любыми - ядерными или неядерными, межконтинентальными или среднего радиуса действия.
Воздействие противника на критически важные объекты тоже никак не определено - объект можно взорвать, а можно вывести из строя хакерской атакой.
Тем не менее все это может повлечь за собой ядерный удар.