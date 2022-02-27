Вс, 27.02.2022
Возможно, эта авантюра, эта война - начало конца путинского режима, потому что история показывает примеры гибели режимов в результате подобных авантюр. Надо полагать, что такой урок истории необходим России Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

Депутат Сейма Зариньш сложил мандат. Он обещал сделать это, если начнется война

Ивар Зариньш ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Признав свою ошибку в прогнозах вероятности "большой войны", Ивар Зариньш сложил мандат депутата Сейма, сообщает агентство LETA.

В сообщении к СМИ Зариньш пояснил, что один из важнейших принципов его жизни - всегда выполнять обещания.

"В свое время, видя, что военная риторика используется все больше, чтобы отвлечь внимание общества от несделанного нашей властью, я, чтобы снизить использование такой военной риторики и сфокусировать внимание общества на проблемах, которые находятся в компетенции нашей власти, но решения которых избегают даже в дискуссиях, публично оспорил вероятность "большой войны" и пообещал сложить свой мандат депутата, если начнется война", - рассказал политик.

В нынешней ситуации, когда война стала суровой реальностью, единственным честным поступком, соответствующим его жизненным принципам, является выполнение обещания - сложить мандат депутата Сейма, ответил Зариньш.

Однако после сложения мандата он не собирается уходить из политики и партии "Согласия", пообещав тратить свои время и энергию, чтобы подготовить политическое предложение, основанное на общих ценностях всех жителей Латвии, чтобы "у общества наконец появилась возможность стать солидарным и сделать нашу страну настоящей историей успеха, местом, к которому каждый хочет принадлежать и гордиться им".

Зариньш был избран в 13-й Сейм по земгальскому списку "Согласия". В случае сложения Зариньшем мандата, следующее место в очереди в Сейм - у Зенты Третьяк, однако она избрана в Елгавскую городскую думу. После нее следует Сергей Столяров.

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