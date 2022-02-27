Депутат Сейма Зариньш сложил мандат. Он обещал сделать это, если начнется война

В сообщении к СМИ Зариньш пояснил, что один из важнейших принципов его жизни - всегда выполнять обещания.

"В свое время, видя, что военная риторика используется все больше, чтобы отвлечь внимание общества от несделанного нашей властью, я, чтобы снизить использование такой военной риторики и сфокусировать внимание общества на проблемах, которые находятся в компетенции нашей власти, но решения которых избегают даже в дискуссиях, публично оспорил вероятность "большой войны" и пообещал сложить свой мандат депутата, если начнется война", - рассказал политик.

В нынешней ситуации, когда война стала суровой реальностью, единственным честным поступком, соответствующим его жизненным принципам, является выполнение обещания - сложить мандат депутата Сейма, ответил Зариньш.

Однако после сложения мандата он не собирается уходить из политики и партии "Согласия", пообещав тратить свои время и энергию, чтобы подготовить политическое предложение, основанное на общих ценностях всех жителей Латвии, чтобы "у общества наконец появилась возможность стать солидарным и сделать нашу страну настоящей историей успеха, местом, к которому каждый хочет принадлежать и гордиться им".