Комиссия поддержала предложение разрешить жителям Латвии воевать на стороне Украины

Комиссия попросит Сейм установить срочность законопроекта, что позволит рассмотреть его всего в двух чтениях. Планируется, что Сейм может принять решение по этому вопросу уже в понедельник, 28 февраля.

В данный момент проблема - с 3-м пунктом закона о национальной безопасности, в котором описаны страны, в армии которых может служить гражданин Латвии.

В данный момент в законе сказано, что гражданам Латвии запрещено служить за рубежом или в другом международном правовом субъекте или созданных на его территории вооруженных силах, во внутренних войсках, военной организации, разведке или службе безопасности, полиции (милиции) или службе структур юстиции, за исключением случаев, когда гражданин Латвии служит в странах ЕС, Европейской экономической зоны, странах НАТО. Кроме того, исключение составляет служба в Австралии, Бразилии, Новой Зеландии или такой стране, с которой Латвия заключила договор о признании двойного гражданства. Еще одно исключение - когда гражданин Латвии служит на службе, которая не признается добровольной в стране другого своего гражданства, и двойное гражданство появилось согласно условиям закона о гражданстве.

Теперь же список стран, в которых могут служить жители Латвии, планируется дополнить и Украиной.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан стран ЕС с боевым опытом взять в руки оружие и защитить Украину от российского вторжения, в то же время он раскритиковал страны Запада за слишком медленное оказание помощи.