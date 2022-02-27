Вс, 27.02.2022
Возможно, эта авантюра, эта война - начало конца путинского режима, потому что история показывает примеры гибели режимов в результате подобных авантюр. Надо полагать, что такой урок истории необходим России Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии
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Видео ⟩ С первого по пятый этаж. В Олайнском крае произошел сильный пожар

ФОТО: Ekrānšāviņš

Во второй половине дня в воскресенье в Олайнском крае произошел пожар повышенной опасности, сообщает Пожарно-спасательная служба.

В 14:52 VUGD получила вызов в Стуниши Олайнской волости Олайнского края, где горели квартиры и лоджии с первого по пятый этаж на площади в 63 квадратных метра.

Из задымленного здания спасены 36 человек, трое из которых пострадали и были переданы медикам, а также шесть домашних животных. В 16:27 распространение огня было ограничено.

Работы по тушению продолжаются.

Видео: Пожар в Олайнском крае

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