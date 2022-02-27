Видео ⟩ С первого по пятый этаж. В Олайнском крае произошел сильный пожар

В 14:52 VUGD получила вызов в Стуниши Олайнской волости Олайнского края, где горели квартиры и лоджии с первого по пятый этаж на площади в 63 квадратных метра.

Из задымленного здания спасены 36 человек, трое из которых пострадали и были переданы медикам, а также шесть домашних животных. В 16:27 распространение огня было ограничено.