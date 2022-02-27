Вс, 27.02.2022
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У подверженного санкциям депутата Госдумы РФ - бизнес в Латвии

Иллюстративное фото ФОТО: liv friis-larsen / PantherMedia / liv friis-larsen

Подверженному санкциям Евросоюза депутату Госдумы РФ Алексею Нечаеву принадлежит косметическая компания Faberlic, у которой есть дочернее предприятие в Латвии - предприятие по торговле духами и косметикой Faberlic Baltija, сообщает передача Da facto Латвийского телевидения.

Оборот компании в 2020 году составлял 20,63 миллиона евро, а прибыль - 840 000 евро, свидетельствуют данные Firmas.lv. В 2020 году на предприятии работало 137 сотрудников. Финансовые данные за прошлый год еще не опубликованы.

Санкции были применены к Нечаеву вместе с остальными депутатами Госдумы, предложившими признать независимость ДНР и ЛНР, а затем ратифицировавшие договора о дружбе с ними.

Передача напоминает, что Нечаев руководит в России партией "Злые люди", которая была заявлена на прошлых выборах в Госдуму как либеральная альтернатива партии Владимира Путина "Единая Россия", однако исследования "Медузы" свидетельствуют, что партия - проект Кремля, который помогли создать приближенные к Путину братья Михаил и Юрий Ковальчуки.

Уже после вторжения России в Украину Нечаев на одном из пропагандистских российских каналов отмечал, что существующая система безопасности в мире не соответствует интересам России, и согласился с Путиным, что дипломатические возможности исчерпаны.

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