Онлайн ⟩ Переговоры, Украина в ЕС и потери обеих сторон. Пятый день войны

Россию все больше заваливают санкциями, тогда как Киев по-прежнему стоит. Украинская делегация прибыла к месту переговоров с российской на берегу реки Припять. RUS TVNET продолжает следить и собирать самое главное о событиях пятого дня войны в режиме онлайн.

The Times: в Киев отправлено 400 наемников ЧВК Вагнера, чтобы убить Зеленского

​Более 400 наемников ЧВК Вагнера действуют в Киеве по заданию Кремля, заявило британское издание The Times, пишет "Медуза".

По данным издания, их задача убить президента Украины Владимира Зеленского и членов украинского правительства, чтобы подготовить почву для взятия под контроль Кремлем ситуации в стране. Эту информацию украинские власти получили еще утром в субботу, 26 февраля, после чего в столице были ужесточены условия комендантского часа, пишет The Times.

ВСУ: России не удалось войти в Киев

Сухопутные войска ВСУ сообщили в Facebook о том, что 28 февраля войска России продолжают попытки прорвать оборону Киева, однако, неудачно.

"Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками терпели неудачи. Колонны техники оккупанта уничтожались. Противник терпит потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены. Мы показали, что умеем защитить свой дом от незваных гостей", - заявил командующий Сухопутными войсками Украины командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский.

Санкции ЕС вступили в силу

Санкции Евросоюза в отношении Центробанка и авиации России официально вступили в силу.

Евросоюз в ночь с воскресенья по понедельник в своем официальном издании EU Journal опубликовал постановления о запрете на полеты российских самолетов в воздушном пространстве ЕС и на операции с резервами Центрального банка России.

Таким образом, эти санкции официально вступили в силу.

Курс рубля рухнул

Начались валютные торги понедельника - и курс российского рубля рухнул вниз.

В первые же минуты торгов курс рубля к евро упал на 40% - один евро уже стоит больше 130 рублей.

В Киеве и Харькове снова звучат взрывы

Госспецсвязь Украины заявляет о новых взрывах в Киеве и Харькове. Отмечается, что до этого несколько часов в Киеве было спокойно.

"Украина Online" публикует видеозаписи, которые, по заявлению издания, сделаны в Харькове. Сообщается, что идут обстрелы жилых районов и аэропорта.

ООН в понедельник примет резолюцию о нападении России на Украину

Генеральная ассамблея ООН в понедельник на внеочередной сессии обсудит вторжение России в Украину и, возможно, осудит Россию большинством голосов.

Решение о созыве внеочередной сессии Генеральной ассамблеи ООН в воскресенье принял Совет безопасности ООН. За созыв сессии проголосовали 11 членов Совбеза, Россия голосовала против, Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты воздержались.

За последние 70 лет внеочередная сессия Генеральной ассамблеи созывалась лишь 11 раз.

Глава Еврокомиссии: хотим видеть Украину в ЕС

Украина должна вступить в Евросоюз, заявила в интервью Euronews председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Украина участвует в некоторых европейских процессах, например, в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС. Мы очень тесно сотрудничаем, например, в энергетике, в других областях.

Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна - одна из нас, и мы хотим видеть её в европейской семье",

- заявила фон дер Ляйен.

ВСУ: Россия снова наступает на Киев

Как заявляет Генштаб Вооруженных сил Украины, армия России наводят понтонные переправы через реку Ирпень на Полесье в направлении Киева. ВСУ сообщает, что уже в 5 км от Киева велись бои за город Ирпень, однако, он остается под контролем Украины.

Украина подала на Россию в суд

Украина подала иск к России в Международный суд ООН. В суде AFP подтвердили получение жалобы. Россия обвиняется в "преднамеренном убийстве и нанесении серьезных ранений представителям украинской национальности".

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter: "Россию нужно привлечь к ответственности за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии".

Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022