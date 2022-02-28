Россию все больше заваливают санкциями, тогда как Киев по-прежнему стоит. Украинская делегация прибыла к месту переговоров с российской на берегу реки Припять. RUS TVNET продолжает следить и собирать самое главное о событиях пятого дня войны в режиме онлайн.

The Times: в Киев отправлено 400 наемников ЧВК Вагнера, чтобы убить Зеленского

​Более 400 наемников ЧВК Вагнера действуют в Киеве по заданию Кремля, заявило британское издание The Times, пишет "Медуза".

По данным издания, их задача убить президента Украины Владимира Зеленского и членов украинского правительства, чтобы подготовить почву для взятия под контроль Кремлем ситуации в стране. Эту информацию украинские власти получили еще утром в субботу, 26 февраля, после чего в столице были ужесточены условия комендантского часа, пишет The Times.

ВСУ: России не удалось войти в Киев

Сухопутные войска ВСУ сообщили в Facebook о том, что 28 февраля войска России продолжают попытки прорвать оборону Киева, однако, неудачно.

"Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками терпели неудачи. Колонны техники оккупанта уничтожались. Противник терпит потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены. Мы показали, что умеем защитить свой дом от незваных гостей", - заявил командующий Сухопутными войсками Украины командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский.

Санкции ЕС вступили в силу

Санкции Евросоюза в отношении Центробанка и авиации России официально вступили в силу.

Евросоюз в ночь с воскресенья по понедельник в своем официальном издании EU Journal опубликовал постановления о запрете на полеты российских самолетов в воздушном пространстве ЕС и на операции с резервами Центрального банка России.

Таким образом, эти санкции официально вступили в силу.

Курс рубля рухнул

Начались валютные торги понедельника - и курс российского рубля рухнул вниз.

В первые же минуты торгов курс рубля к евро упал на 40% - один евро уже стоит больше 130 рублей.

В Киеве и Харькове снова звучат взрывы

Госспецсвязь Украины заявляет о новых взрывах в Киеве и Харькове. Отмечается, что до этого несколько часов в Киеве было спокойно.

"Украина Online" публикует видеозаписи, которые, по заявлению издания, сделаны в Харькове. Сообщается, что идут обстрелы жилых районов и аэропорта.

ООН в понедельник примет резолюцию о нападении России на Украину

Генеральная ассамблея ООН в понедельник на внеочередной сессии обсудит вторжение России в Украину и, возможно, осудит Россию большинством голосов.

Решение о созыве внеочередной сессии Генеральной ассамблеи ООН в воскресенье принял Совет безопасности ООН. За созыв сессии проголосовали 11 членов Совбеза, Россия голосовала против, Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты воздержались.

За последние 70 лет внеочередная сессия Генеральной ассамблеи созывалась лишь 11 раз.

Глава Еврокомиссии: хотим видеть Украину в ЕС

Украина должна вступить в Евросоюз, заявила в интервью Euronews председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Украина участвует в некоторых европейских процессах, например, в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС. Мы очень тесно сотрудничаем, например, в энергетике, в других областях.

Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна - одна из нас, и мы хотим видеть её в европейской семье",

- заявила фон дер Ляйен.

ВСУ: Россия снова наступает на Киев

Как заявляет Генштаб Вооруженных сил Украины, армия России наводят понтонные переправы через реку Ирпень на Полесье в направлении Киева. ВСУ сообщает, что уже в 5 км от Киева велись бои за город Ирпень, однако, он остается под контролем Украины.

Украина подала на Россию в суд

Украина подала иск к России в Международный суд ООН. В суде AFP подтвердили получение жалобы. Россия обвиняется в "преднамеренном убийстве и нанесении серьезных ранений представителям украинской национальности".

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter: "Россию нужно привлечь к ответственности за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии".

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