Ринкевич: угроза России ядерным оружием - это блеф

Он сравнил действия России с уличным хулиганом, который удивлен сопротивлением и вытащил нож, которым теперь размахивает. С хулиганом можно справиться только одним методом - удерживать жесткую позицию, указал Ринкевичс.

Министр подчеркнул, что НАТО также является ядерным альянсом, так как ядерное оружие есть у трех стран-участниц: США, Франции и Великобритании. По его мнению, надо сделать то, что недавно в каком-то интервью сделал президент Франции Эманюэль Макрон, напомнив Путину, что и у НАТО есть ядерное оружие.

Ринкевич подчеркнул, что до ядерной войны ситуация не дойдет, хотя напряжение будет расти.

Он оценил поведение России как шаг отчаяния, потому что там поняли, что намеченный блицкриг в Украине провалился.

Уже сообщалось, что министр обороны Артис Пабрикс указал, что объявление особого режима в российских ядерных силах осуществлено сознательно, чтобы посеять панику как в Украине, так и в международном обществе.

"Это очевидно, что Россия и сам президент России Владимир Путин не ожидали такой реакции и единства Украины и демократического мира против начатой Путиным войны", - сказал Пабрикс.

Кроме того, Пабрикс напомнил, что в соответствии с действующими военными доктринами России угроза ядерным оружием не является ничем новым, и Россия на разных уровнях пробовала это уже много лет.

В то же время Пабрикс напоминает, что НАТО также является b ядерным альянсом, организация готова и к таким ситуациям. Министр обороны призывает всех сохранять спокойствие и не поддаваться запугиванию.

В свою очередь, директор находящегося в Риге Центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс считает, что бряцание ядерным оружием показывает, насколько слабым чувствует себя хозяин Кремля Путин.

В Twitter Сартс попросил жителей сохранять спокойствие, акцентируя, что бряцание ядерным оружием было неизбежным при все более катастрофической военной ситуации в Украине для России.

Mieru, tikai mieru! Pie arvien katostrofālākas Krievijas karaspēka situācijas Ukrainā, bija neizbēgama Krievijas kodolieroču žvadzināšana. Šie paziņojumi rāda cik vājš šobrīd Kremļa saimnieks jūtas. Protams, šobrīd jābūt apdomīgiem. — Jānis Sārts (@janis_sarts) February 27, 2022

Как сообщалось, в воскресенье президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал Министерству обороны перевести российские стратегические силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.