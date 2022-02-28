Пн, 28.02.2022
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Павел Дуров, создатель Telegram
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В Латвии планируют закрыть школы у границы с Россией

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

До конца февраля самоуправления Латвии должны разобраться с тем, как будет выглядеть сеть школ этой осенью. Поэтому на этой неделе в нескольких самоуправлениях проходили горячие дискуссии на эту тему. Например, Алуксненская краевая дума подготовилась одновременно закрыть четыре маленьких сельских школы, еще одну реорганизовать, а также изменить статус нескольких школ в самом городе Алуксне. Однако при соприкосновении с довольно серьезным сопротивлением решение было изъято из повестки дня думы, сообщает программа De facto.

После предыдущей краевой реформы 2009 года, в Алуксненском крае было 18 школ (не считая дошкольных учреждений): три в городе Алуксне и 15 на остальной территории края. После реформы постепенно были закрыты восемь школ за пределами Алуксне, а в этом году был план закрыть еще четыре. После реформы в Алуксненском крае за пределами его центра находились основные школы в Зиемери и Лиепне, и начальная школа в Страутини.

В связи с подготовленным в Алуксненской думе законопроектом депутатам было предложено принять решение о закрытии Бейской основной школы (52 школьника), Педедзской основной школы (51 школьник), Яунаннинской музыкальной и художественной школы (49 школьников) и Малиенской основной школы (61 школьник). Эти школы находятся на расстоянии 11-30 километров от центра края. В свою очередь, основную школу в Страутини, в которой сейчас учатся 96 школьников, предлагается преобразовывать в начальную школу.

Изменения намечены и в самой Алуксне - там городская начальная школа присоединяется к средней школе Алуксненского края. В свою очередь, в Алуксненской государственной гимназии им. Эрнста Глика закроют классы прогимназии. Однако после массового протеста жителей и проведения пикета вопрос из повестки дня был изъят. О ликвидации школ в свое время дискутировал и предыдущий состав Алуксненской думы, но и тогда до принятия решений не дошло.

Третьеклассница Лива Салака в холодное февральское утро шла полчаса по заснеженной дороге. Туда и обратно дорога ведет и через лес, поэтому для безопасности ее сопровождают родители - местные крестьяне. Зимой здесь бродят волки.

На автобусной остановке Žerveļi каждое утро Лива встречает свою одноклассницу Агнесу и ее сестер, их мама Зинта является одной из активных мам приемных семей края. Ее тревога заключается в том, что в реформе реорганизации больших школ как и ее девочкам-подросткам, так и других детям края придется преодолевать еще более длинный путь до школы - около 25 километров до Алуксне.

"Эта боль у нас не о том, что качество образования не имеет значения, наша боль о том, что до этого качества не все доберутся. Эта боль - за эту дорогу, за эти поездки, за то, что есть много малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, живущих далеко от дорог", - рассказывает Зинта Зихмане.

Приемную маму Зинту Зихмане волнует судьба тех детей, которые растут без родителей, у которых меньше возможностей и меньше мотивации отправляться в дальнюю школу: "У них будут трудности, у них будут конфликты, они будут отставать в учебе… В старших класс начнут прогуливать школу. Дети из системы не белые и пушистые".

В Малиенской школе учатся вместе 60 детей и в первом классе 9 детей. Для маленькой школы это много, считает директор школы Иева Балта-Пилсетниеце. Она оптимистка и считает, что школа может объединиться с волостным детским садом. Нужно только время для разговоров. "По их мнению, у нас мало школьников, а в том, что из двух учреждений образуется одно учреждение, они не видят будущего", - говорит директор школы.

В 150-летнем здании, которое в свое время построили, чтобы крестьянским детям было, где учиться, работает и учительница, для которой это единственное рабочее место на протяжении всей жизни - 60 лет. Однако в расчетах рабочей группы экспертов, приглашенной Алуксненской думой, школа все равно есть в списке закрываемых, так как, например, здесь нет интерактивной доски, а только меловая доска. Здесь есть объединенные классы, что в думе видят как недостаток. "Конечно, это не лучшее решение, но это решение для маленькой школы", - говорит Балта-Пилсетниеце.

Слишком много учителей, слишком мало детей и занятость учителей не может достичь даже одной ставки - значит, никакой надежды на повышение зарплаты. С 2009 года количество учащихся в Алуксненском крае сократилось на 45%, количество учителей - на 26%. В настоящее время в крае низкая пропорция численности учеников и учителей - только 6,1 ученика на одного учителя. Цель самоуправления состоит в том, чтобы стремиться к пропорции 12 школьников на 1 учителя, таким образом создавая возможность для зарплаты педагогов достигать 1300 евро, удвоив нынешний размер средней зарплаты учителя.

Всего в крае планируется закрыть или реорганизовать 5 волостных школ, а также школы в городе, но история каждой отличается. То, насколько в возможности каждой школы углубилась рабочая группа экспертов, остается неясным. Так считает отец Каспар Густс, все трое детей которого учатся в Яунанне: "Как будет обеспечен транспорт? Будет ли у детей возможность до последнего транспорта, который поедет из Алуксне в Яунанне, успеть посетить музыкальные, художественные и другие профессиональные направления?"

В Яунаннинской музыкальной и художественной школе учится 49 детей, но почти 90 осваивают программы профессионального направления в музыке и искусстве. Занятия проходят как в Яунанне, так и в других населенных пунктах. "В расчетах рабочей группы изначально было проигнорировано, что у нас здесь есть музыка и искусство", - говорит Густс.

Ликвидация Яунаннинской музыкальной и художественной школы означает, что музыку и искусство нельзя будет освоить и в филиалах школы - в Лиепне, Малиене и Страутини.

"Это возможность для сельских детей освоить музыкальные и художественные программы прямо в своей школе, им не надо никуда ездить. Это добавленная ценность нашей школы", - говорит директор школы Янина Пужуле.

Совсем другая ситуация в Педедзе, где директор школы признает, что уже в этом учебном году в школе нет первоклассников. Она привыкла к тому, что школу надо будет закрыть, потому что детей здесь с каждым годом все меньше. Те, кто окончил школу, не возвращаются сюда вместе со своими семьями.

Директор Педедзской основной школы Селга Бибере: "Большая волнение для нас заключается в том, что мы все-таки живем возле границы, это своя специфика, свой национальный состав - 78% наших школьников - русскоязычные, в семьях, в основном, говорят по-русски, поэтому у детей будет еще одна трудность, которую придется преодолевать в других школах".

Ни родителям, ни учителям ничего не известно о том, что будет в будущем с просторными школьными помещениями. Также неизвестно, как дети попадут в Алуксне. Решение о закрытии школ ни для кого не упало снегом на голову, потому что вопрос в крае поднимался с 2018 года. Он был включен в повестку дня заседания думы 24 февраля. Однако протестующие, которые приходили к думе еще до заседания, вновь напомнили, что решение о закрытии школы еще предстоит обсудить.

Именно заместитель нынешнего мэра Лига Ланграте до своего избрания обещала, что сельские школы в Алуксненском крае не будут закрывты. Но теперь все изменилось. "Изменилось, да… С 1 сентября этого года самоуправлению необходимо обеспечить образование по компетенциям во всех образовательных учреждениях", - рассказывает Ланграте.

То, что реформа школ должна быть, не оспаривает большинство протестующих, но считается, что не было достаточно времени, чтобы обсудить, продискутировать, найти подходящее решение для каждой из включенных в список ликвидации школ.

В четверг возле здания Алуксненской думы собралось много протестующих. Во время пикета представители думы вышли к жителям и обещали отложить решение о закрытии школ.

Рабочая группа самоуправления подготовила основную оценку как по существующим расходам школ, так и по нагрузке учителей, так и по успеваемости школьников. Однако в объемном документе не видны расчеты будущего - где останутся школьники, где учителя и как улучшится качество образования, а также точный финансовый выигрыш. При этом, по меньшей мере, две из закрываемых школ показали результат успеваемости выше, чем в среднем по краю.

Однако против сценария, при котором школы сохраняются как начальные, возражают родители, у которых несколько детей - тогда каждого ребенка придется переводить в другую школу.

На этой неделе также были бурные обсуждения и решения о закрытии школ в ряде других латвийских самоуправлений. Реорганизации школьных сетей способствовало изменение принципов финансирования – теперь деньги будут следовать за муниципалитетом, а не за учеником. Но муниципалитеты должны прояснить, какой будет школьная система этой осенью к 1 марта, а затем сообщить об этом в Министерство образования, которое может высказать возражения.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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