В Латвии планируют закрыть школы у границы с Россией

Всего в крае планируется закрыть или реорганизовать 5 волостных школ, а также школы в городе, но история каждой отличается. То, насколько в возможности каждой школы углубилась рабочая группа экспертов, остается неясным. Так считает отец Каспар Густс, все трое детей которого учатся в Яунанне: "Как будет обеспечен транспорт? Будет ли у детей возможность до последнего транспорта, который поедет из Алуксне в Яунанне, успеть посетить музыкальные, художественные и другие профессиональные направления?"

В Яунаннинской музыкальной и художественной школе учится 49 детей, но почти 90 осваивают программы профессионального направления в музыке и искусстве. Занятия проходят как в Яунанне, так и в других населенных пунктах. "В расчетах рабочей группы изначально было проигнорировано, что у нас здесь есть музыка и искусство", - говорит Густс.

Ликвидация Яунаннинской музыкальной и художественной школы означает, что музыку и искусство нельзя будет освоить и в филиалах школы - в Лиепне, Малиене и Страутини.

"Это возможность для сельских детей освоить музыкальные и художественные программы прямо в своей школе, им не надо никуда ездить. Это добавленная ценность нашей школы", - говорит директор школы Янина Пужуле.

Совсем другая ситуация в Педедзе, где директор школы признает, что уже в этом учебном году в школе нет первоклассников. Она привыкла к тому, что школу надо будет закрыть, потому что детей здесь с каждым годом все меньше. Те, кто окончил школу, не возвращаются сюда вместе со своими семьями.

Директор Педедзской основной школы Селга Бибере: "Большая волнение для нас заключается в том, что мы все-таки живем возле границы, это своя специфика, свой национальный состав - 78% наших школьников - русскоязычные, в семьях, в основном, говорят по-русски, поэтому у детей будет еще одна трудность, которую придется преодолевать в других школах".

Ни родителям, ни учителям ничего не известно о том, что будет в будущем с просторными школьными помещениями. Также неизвестно, как дети попадут в Алуксне. Решение о закрытии школ ни для кого не упало снегом на голову, потому что вопрос в крае поднимался с 2018 года. Он был включен в повестку дня заседания думы 24 февраля. Однако протестующие, которые приходили к думе еще до заседания, вновь напомнили, что решение о закрытии школы еще предстоит обсудить.

Именно заместитель нынешнего мэра Лига Ланграте до своего избрания обещала, что сельские школы в Алуксненском крае не будут закрывты. Но теперь все изменилось. "Изменилось, да… С 1 сентября этого года самоуправлению необходимо обеспечить образование по компетенциям во всех образовательных учреждениях", - рассказывает Ланграте.

То, что реформа школ должна быть, не оспаривает большинство протестующих, но считается, что не было достаточно времени, чтобы обсудить, продискутировать, найти подходящее решение для каждой из включенных в список ликвидации школ.

В четверг возле здания Алуксненской думы собралось много протестующих. Во время пикета представители думы вышли к жителям и обещали отложить решение о закрытии школ.

Рабочая группа самоуправления подготовила основную оценку как по существующим расходам школ, так и по нагрузке учителей, так и по успеваемости школьников. Однако в объемном документе не видны расчеты будущего - где останутся школьники, где учителя и как улучшится качество образования, а также точный финансовый выигрыш. При этом, по меньшей мере, две из закрываемых школ показали результат успеваемости выше, чем в среднем по краю.

Однако против сценария, при котором школы сохраняются как начальные, возражают родители, у которых несколько детей - тогда каждого ребенка придется переводить в другую школу.

На этой неделе также были бурные обсуждения и решения о закрытии школ в ряде других латвийских самоуправлений. Реорганизации школьных сетей способствовало изменение принципов финансирования – теперь деньги будут следовать за муниципалитетом, а не за учеником. Но муниципалитеты должны прояснить, какой будет школьная система этой осенью к 1 марта, а затем сообщить об этом в Министерство образования, которое может высказать возражения.