ООН в понедельник примет резолюцию о нападении России на Украину
Генеральная ассамблея ООН в понедельник на внеочередной сессии обсудит вторжение России в Украину и, возможно, осудит Россию большинством голосов.
Генеральная ассамблея ООН в понедельник на внеочередной сессии обсудит вторжение России в Украину и, возможно, осудит Россию большинством голосов.
Решение о созыве внеочередной сессии Генеральной ассамблеи ООН в воскресенье принял Совет безопасности ООН. За созыв сессии проголосовали 11 членов Совбеза, Россия голосовала против, Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты воздержались.
За последние 70 лет внеочередная сессия Генеральной ассамблеи созывалась лишь 11 раз.
Напомним, что в пятницу Россия, как постоянный член Совета безопасности, воспользовалась правом вето и заблокировала резолюцию, осуждающую нападение России на Украину.
Однако, решение о созыве Генассамблеи Россия по регламенту заблокировать не могла.
Вето на резолюции Генеральной ассамблеи постоянные члены Совбеза накладывать не могут, но при этом резолюции ГА носят декларативный характер.