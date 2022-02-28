ООН в понедельник примет резолюцию о нападении России на Украину

Решение о созыве внеочередной сессии Генеральной ассамблеи ООН в воскресенье принял Совет безопасности ООН. За созыв сессии проголосовали 11 членов Совбеза, Россия голосовала против, Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты воздержались.

За последние 70 лет внеочередная сессия Генеральной ассамблеи созывалась лишь 11 раз.

Напомним, что в пятницу Россия, как постоянный член Совета безопасности, воспользовалась правом вето и заблокировала резолюцию, осуждающую нападение России на Украину.

Однако, решение о созыве Генассамблеи Россия по регламенту заблокировать не могла.