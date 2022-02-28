Пн, 28.02.2022
Telegram-каналы все чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями. Павел Дуров, создатель Telegram
Павел Дуров, создатель Telegram

ООН в понедельник примет резолюцию о нападении России на Украину

Совет Безопасности ООН обсудил обострение ситуации на востоке Украины. ФОТО: Evan Schneider

Генеральная ассамблея ООН в понедельник на внеочередной сессии обсудит вторжение России в Украину и, возможно, осудит Россию большинством голосов.

Решение о созыве внеочередной сессии Генеральной ассамблеи ООН в воскресенье принял Совет безопасности ООН. За созыв сессии проголосовали 11 членов Совбеза, Россия голосовала против, Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты воздержались.

За последние 70 лет внеочередная сессия Генеральной ассамблеи созывалась лишь 11 раз.

Напомним, что в пятницу Россия, как постоянный член Совета безопасности, воспользовалась правом вето и заблокировала резолюцию, осуждающую нападение России на Украину.

Однако, решение о созыве Генассамблеи Россия по регламенту заблокировать не могла.

Вето на резолюции Генеральной ассамблеи постоянные члены Совбеза накладывать не могут, но при этом резолюции ГА носят декларативный характер.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back