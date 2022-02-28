За сутки выявлено 3616 новых случаев Covid-19, скончались 9 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 3616 новых случаев Covid-19, получены данные о 9 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 3616 новых случаев Covid-19, получены данные о 9 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет:
Все умершие не закончили курс вакцинации или не были вакцинированы.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 1318 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2298 человек были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения понизился до 6885,3 случая.
Всего вчера было сделано 7649 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 47,3%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 653 120жителей Латвии.