ЦБ запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги. Торги на бирже отложены
Банк России ввел с 28 февраля временный запрет на продажу брокерами ценных бумаг по поручениям иностранных клиентов, пишет "Медуза".
Банк России ввел с 28 февраля временный запрет на продажу брокерами ценных бумаг по поручениям иностранных клиентов, пишет "Медуза".
Торги на валютном рынке отложены до 10:00 28 февраля по московскому времени (11:00 по латвийскому времени).
Торги акциями на Московской бирже начнутся не ранее 15:00. О решении открывать или не открывать торги ЦБ сообщит в 13:00.
28 февраля Евросоюз ввел новые санкции против России из-за вторжения в Украину. Санкции предполагают заморозку активов ЦБ и отключение некоторых банков от системы SWIFT.
На межбанковском рынке Forex утром в понедельник, 28 февраля, курс евро достиг нового исторического максимума, торгуясь на уровне 127 рублей, сообщает "Медуза".