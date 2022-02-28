Пн, 28.02.2022
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Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии

ЦБ запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги. Торги на бирже отложены

ФОТО: AP/Scanpix

Банк России ввел с 28 февраля временный запрет на продажу брокерами ценных бумаг по поручениям иностранных клиентов, пишет "Медуза".

Торги на валютном рынке отложены до 10:00 28 февраля по московскому времени (11:00 по латвийскому времени).

Торги акциями на Московской бирже начнутся не ранее 15:00. О решении открывать или не открывать торги ЦБ сообщит в 13:00.

28 февраля Евросоюз ввел новые санкции против России из-за вторжения в Украину. Санкции предполагают заморозку активов ЦБ и отключение некоторых банков от системы SWIFT.

На межбанковском рынке Forex утром в понедельник, 28 февраля, курс евро достиг нового исторического максимума, торгуясь на уровне 127 рублей, сообщает "Медуза".

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