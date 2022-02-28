Центробанк поднял ключевую ставку до 20%

"Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения", - сказано в заявлении банка.

Ранее сообщалось, что Банк России ввел с 28 февраля временный запрет на продажу брокерами ценных бумаг по поручениям иностранных клиентов.

Торги на валютном рынке отложены до 10:00 28 февраля по московскому времени (11:00 по латвийскому времени).

Торги акциями на Московской бирже начнутся не ранее 15:00. О решении открывать или не открывать торги ЦБ сообщит в 13:00.

28 февраля Евросоюз ввел новые санкции против России из-за вторжения в Украину. Санкции предполагают заморозку активов ЦБ и отключение некоторых банков от системы SWIFT.