В России заблокирован сайт "Ищи своих" с данными о пленных и убитых в Украине военных из РФ

В воскресенье, 27 февраля, Федеральная служба России по связи, информационным технологиям и массовым коммуникациям приняла решение заблокировать сайт "Ищи своих", созданный МВД Украины. Сайт содержит информацию о российских солдатах, погибших или взятых в плен на территории Украины, и предназначен для информирования родственников и друзей погибших или взятых в плен об их судьбе.

Сайт работал в России только один день, пока его не заблокировали. Сервис внес сайт в список запрещенных на основании решения Генпрокуратуры России.

На сайте опубликованы изображения документов, найденных у погибших российских солдат, а также видео военнопленных.

Алексей Арестович, советник канцелярии президента Украины, заявил, что сайт стал жестом доброй воли для "русских матерей" со стороны Украины.

МВД Украины запустило сайт "Ищи своих", призванный помочь родным и близким российских военных отыскать пленных и погибших в ходе вторжения, в воскресенье утром.

Накануне МВД Украины также запустило горячую линию для российских граждан "Вернись живым из Украины!" Ведомство утверждает, что за ночь на нее поступили сотни звонков.