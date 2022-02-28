Пн, 28.02.2022
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Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии

"Когда мне сообщат, что моя семья уехала из Украины, я сяду на поезд и возьмусь за оружие"

"Когда мне сообщат, что моя семья уехала из Украины, я сяду на поезд и возьмусь за оружие", — грустно, но уверенно говорит Константин, которого репортер встретил на железнодорожной станции в польском приграничном городе Перемышль, пишет Rus.Postimees.

На польско-украинской пограничной железнодорожной станции в Перемышле тысячи людей ждут встречи с близкими, своей дальнейшей судьбы или предлагают помощь прибывающим беженцам. Есть и те, кто ждет возвращения на родину, чтобы с оружием в руках защищать свободу своей страны. Один из них - Константин, которому около 20 лет.

Константин - молодой человек, работающий в международной IT-компании, его родной город  - Киев. В Перемышле, как и тысячи других, он ждет информации о своей семье. "Информация сбивает с толку, иногда невозможно связаться с семьей, за украинской границей много неразберихи, прерывается интернет", - рассказал он о ситуации в субботу вечером.

По словам молодого человека, у него есть друзья по всей Европе, а также в Эстонии: "Компания, в которой я работаю, ведет дела и в Эстонии, и мы постоянно разговариваем с коллегами, говорим о развитии событий. Когда началась война, я был на деловой встрече в Великобритании. Как только услышал новости, отправился в Украину".

Константин сказал, что самое главное для него на данный момент - это наладить контакт с семьей, но после получения подтверждения он вернется на родину: "У меня есть моральное и юридическое обязательство защищать свою родину. Наших людей убивают из-за одного выжившего из ума политика, и я не могу просто смотреть на это".

На вопрос, как ему удается сохранять спокойствие, молодой человек отвечает, что украинцы привыкли к войне: "Для Европы война началась два дня назад. Мы воюем уже восемь лет, когда она ударила по нам, я сначала очень волновался. Но теперь мы научились жить с ней и действовать".

Константин благодарен эстонцам и другим европейцам, которые оказали большую поддержку за последние 24 часа. "Нам не помогают какие-то осуждения и заявления, нам помогает оружие, и я слышал от друзей из-за границы, что "Джавелины" успешно сработали против российской армии", — сказал он, имея в виду противотанковые средства, присланные эстонцами.

На большинстве поездов, следующих в Украину, в основном едут молодые люди, но есть и постарше. Туда же едут и женщины, которые хотят поддержать силы, воюющие против России из тыла. Прошлой ночью примерно за два часа около 200 человек выехали из Польши в стороны Украины.

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