ЕС предоставит Украине летальное оружие - впервые в своей истории

Заявление прозвучало перед заседанием министров иностранных дел ЕС - четвертым на текущей неделе. Парой часов позднее Боррель объявил, что министры стран Евросоюза утвердили финансирование вооружений для Киева в объеме 500 млн евро.

"Поскольку на территории Украины идет полномасштабная война, то мы хотим сделать все, чтобы поддержать Украину. Мы решили использовать наши возможности и предоставить летальное вооружение украинской армии на сумму 450 млн евро и еще 50 млн евро нелетальных припасов", - сообщил Боррель по итогам заседания глав МИД.

ЕС направит Киеву истребители

Среди нелетальной помощи будут бронежилеты, шлемы, горючее.

По словам главы европейской дипломатии, в рамках летальной помощи ВСУ получит даже истребители. Боррель добавил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил у ЕС предоставить такие самолеты, которыми украинские пилоты могут управлять. Как известно, на вооружении ВСУ стоят две модели истребителей: Су-27 и МиГ-29 советского производства.

Первый случай в истории Евросоюза

"Впервые в своей истории, Европейский Союз профинансирует покупку и доставку оружия и других технических средств стране, оказавшейся под атакой. Это поворотный момент", - отметила фон дер Ляйен.

По словам Борреля, цель помощи - "профинансировать поставки летального оружия героической украинской армии, неистово противостоящей российским захватчикам, а также предоставить ей срочно необходимые нелетальные припасы, такие как топливо".