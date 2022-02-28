Минобороны Украины и России рассказали о потерях друг друга

В Министерстве обороны Украины отметили, что это ориентировочные данные, которые могут уточняться. "Информацию мы можем получить только по завершении боя, а бои бывают крайне длительными по времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день", - сказано в заявлении.

Данных о собственных потерях Минобороны Украины не привело.

Минобороны РФ заявило, что "завоевало господство в воздухе над всей Украиной"

Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины, объявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает "Медуза".

По данным ведомства, с начала военной операции России в Украине уничтожены 1114 объектов украинской военной инфраструктуры: 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники.

За последние сутки уничтожено восемь боевых машин "Бук М-1", станции наведения ЗРК С-300 и "Бук М-1", три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один боевой самолет сбит в воздухе.

К утру 28 февраля российская армия взяла под контроль украинские города Бердянск и Энергодар. Также российскими военными полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции, заявил Конашенков.

Зеленский выступил с новым обращением

Вот что он сказал:

4500 российских военнослужащих убиты в ходе войны в Украине

От артобстрелов погибли 16 детей, еще 45 ранены

В условиях военного положения украинцев с боевым опытом будут освобождать из мест лишения свободы

Кроме того, Зеленский обратился к ЕС с просьбой о неотложном проведении специальной процедуры присоединения Украины к Евросоюзу и поблагодарил европейских лидеров за "беспрецедентную поддержку" и закрытие неба для России.