Пн, 28.02.2022
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Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии
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Минобороны Украины и России рассказали о потерях друг друга

ФОТО: Reuters/ScanPix

Минобороны Украины заявило, что потери российских вооруженных сил за время войны составляют приблизительно 5300 человек. Независимого подтверждения этой информации нет, сообщает "Медуза". Тем временем Минобороны РФ утверждает, что российская авиация "завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины".

В Министерстве обороны Украины отметили, что это ориентировочные данные, которые могут уточняться. "Информацию мы можем получить только по завершении боя, а бои бывают крайне длительными по времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день", - сказано в заявлении.

Данных о собственных потерях Минобороны Украины не привело.

Минобороны РФ заявило, что "завоевало господство в воздухе над всей Украиной"

Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины, объявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает "Медуза".

По данным ведомства, с начала военной операции России в Украине уничтожены 1114 объектов украинской военной инфраструктуры: 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники.

За последние сутки уничтожено восемь боевых машин "Бук М-1", станции наведения ЗРК С-300 и "Бук М-1", три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один боевой самолет сбит в воздухе.

К утру 28 февраля российская армия взяла под контроль украинские города Бердянск и Энергодар. Также российскими военными полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции, заявил Конашенков.

Зеленский выступил с новым обращением

Вот что он сказал:

  • 4500 российских военнослужащих убиты в ходе войны в Украине
  • От артобстрелов погибли 16 детей, еще 45 ранены
  • В условиях военного положения украинцев с боевым опытом будут освобождать из мест лишения свободы

Кроме того, Зеленский обратился к ЕС с просьбой о неотложном проведении специальной процедуры присоединения Украины к Евросоюзу и поблагодарил европейских лидеров за "беспрецедентную поддержку" и закрытие неба для России.

Также Зеленский обратился по-русски к военнослужащим. "Бросайте вашу технику и уходите. Не верьте вашим командирам, не верьте вашим пропагандистам. Просто спасайте свои жизни. Уходите", - сказал Зеленский.

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