Делегации России и Украины встретились на границе Беларуси. Начались переговоры

В состав делегации вошли председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский. Также в нее входят представители МИДа, Минобороны и администрации президента.

Встреча была намечена на 11:00 по латвийскому времени (12:00 по Москве) недалеко от украинской границы с Беларусью на берегу реки Припять, но позже стало известно, что переговоры начнутся не ранее полудня.

Перед началом встречи министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей гарантировал, что всем участникам встречи, которая проходит на границе Украины и Беларуси, будет гарантирована безопасность, сообщает Русская служба BBC.

По словам Макея, президент Беларуси Александр Лукашенко надеется, что по итогам переговоров сторонам удастся найти решение всех кризисных вопросов.

Ключевым вопросом в украинской делегации считают немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

"Поскольку каждый час продолжения конфликта - погибшие украинские граждане, украинские солдаты, мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы выйти на какие-то договоренности как можно быстрее. Эти договоренности должны быть безусловно в интересах обеих сторон", - заявил в свою очередь Мединский, пишет "Медуза".

Ранее сообщалось, что украинская сторона согласилась провести переговоры с Россией на украинско-белорусской границе.

"Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле", - говорится в официальном сообщении.

Зеленский выступил с новым обращением

Вот что он сказал:

4500 российских военнослужащих убиты в ходе войны в Украине

От артобстрелов погибли 16 детей, еще 45 ранены

В условиях военного положения украинцев с боевым опытом будут освобождать из мест лишения свободы

Кроме того, Зеленский обратился к ЕС с просьбой о неотложном проведении специальной процедуры присоединения Украины к Евросоюзу и поблагодарил европейских лидеров за "беспрецедентную поддержку" и закрытие неба для России.