Пн, 28.02.2022
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Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии
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Делегации России и Украины встретились на границе Беларуси. Скоро начнутся переговоры

ФОТО: Reuters/ScanPix

Украинская делегация прибыла к месту переговоров, сообщает "Дождь" со ссылкой на Офис президента Украины Владимира Зеленского.

В состав делегации вошли председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский.

Встреча была намечена на 11:00 по латвийскому времени (12:00 по Москве) недалеко от украинской границы с Беларусью на берегу реки Припять, но позже стало известно, что переговоры начнутся не ранее полудня.

Ключевым вопросом в украинской делегации считают немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

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Ранее сообщалось, что украинская сторона согласилась провести переговоры с Россией на украинско-белорусской границе.

"Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле", - говорится в официальном сообщении.

Зеленский выступил с новым обращением

Вот что он сказал:

  • 4500 российских военнослужащих убиты в ходе войны в Украине
  • От артобстрелов погибли 16 детей, еще 45 ранены
  • В условиях военного положения украинцев с боевым опытом будут освобождать из мест лишения свободы

Кроме того, Зеленский обратился к ЕС с просьбой о неотложном проведении специальной процедуры присоединения Украины к Евросоюзу и поблагодарил европейских лидеров за "беспрецедентную поддержку" и закрытие неба для России.

Также Зеленский обратился по-русски к военнослужащим. "Бросайте вашу технику и уходите. Не верьте вашим командирам, не верьте вашим пропагандистам. Просто спасайте свои жизни. Уходите", - сказал Зеленский.

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