Делегации России и Украины встретились на границе Беларуси. Скоро начнутся переговоры

В состав делегации вошли председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский.

Встреча была намечена на 11:00 по латвийскому времени (12:00 по Москве) недалеко от украинской границы с Беларусью на берегу реки Припять, но позже стало известно, что переговоры начнутся не ранее полудня.

Ключевым вопросом в украинской делегации считают немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

Ранее сообщалось, что украинская сторона согласилась провести переговоры с Россией на украинско-белорусской границе.

"Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле", - говорится в официальном сообщении.

Зеленский выступил с новым обращением

Вот что он сказал:

4500 российских военнослужащих убиты в ходе войны в Украине

От артобстрелов погибли 16 детей, еще 45 ранены

В условиях военного положения украинцев с боевым опытом будут освобождать из мест лишения свободы

Кроме того, Зеленский обратился к ЕС с просьбой о неотложном проведении специальной процедуры присоединения Украины к Евросоюзу и поблагодарил европейских лидеров за "беспрецедентную поддержку" и закрытие неба для России.