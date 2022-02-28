Делегации России и Украины встретились на границе Беларуси. Скоро начнутся переговоры
Украинская делегация прибыла к месту переговоров, сообщает "Дождь" со ссылкой на Офис президента Украины Владимира Зеленского.
Украинская делегация прибыла к месту переговоров, сообщает "Дождь" со ссылкой на Офис президента Украины Владимира Зеленского.
В состав делегации вошли председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский.
Встреча была намечена на 11:00 по латвийскому времени (12:00 по Москве) недалеко от украинской границы с Беларусью на берегу реки Припять, но позже стало известно, что переговоры начнутся не ранее полудня.
Ключевым вопросом в украинской делегации считают немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.
Ранее сообщалось, что украинская сторона согласилась провести переговоры с Россией на украинско-белорусской границе.
"Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле", - говорится в официальном сообщении.
Зеленский выступил с новым обращением
Вот что он сказал:
Кроме того, Зеленский обратился к ЕС с просьбой о неотложном проведении специальной процедуры присоединения Украины к Евросоюзу и поблагодарил европейских лидеров за "беспрецедентную поддержку" и закрытие неба для России.
Также Зеленский обратился по-русски к военнослужащим. "Бросайте вашу технику и уходите. Не верьте вашим командирам, не верьте вашим пропагандистам. Просто спасайте свои жизни. Уходите", - сказал Зеленский.