Пн, 28.02.2022
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Артём Липин, журналист RUS TVNET

Фото ⟩ Российские СМИ подверглись хакерской атаке группировки Anonymous

ФОТО: Rus TVNET

Хакеры группировки Anonymous атаковали российские СМИ и опубликовали на их главных страницах обращения к гражданам РФ. Атакам на этот момент подверглись ТАСС, "Известия", "Коммерсант", екатеринбургские "Знак" и "Е1" и петербургская "Фонтанка", сообщает Русская служба BBC.

ФОТО: RUS TVNET
ФОТО: RUS TVNET

Ранее сообщалось, что международная хакерская группировка Anonymous объявила войну России и Беларуси, сообщает украинское агентство новостей УНИАН.

"Anonymous уничтожили банковские сайты в Беларуси", - говорится в сообщении группировки в Twitter.

На прошлой неделе Anonymous заявили, что "официально развязывают кибервойну против российского правительства" в ответ на вторжение России в Украину.

Российские вооруженные силы также атакуют Украину с территории Беларуси, и Беларусь поддержала агрессию, но пока не принимает непосредственного участия в войне. Однако высокопоставленный представитель американской разведки предупредил, что Беларусь может присоединиться к нападению России на Украину в понедельник, 28 февраля.

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