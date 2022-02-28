Фото ⟩ Российские СМИ подверглись хакерской атаке группировки Anonymus

На прошлой неделе Anonymous заявили, что "официально развязывают кибервойну против российского правительства" в ответ на вторжение России в Украину.

Российские вооруженные силы также атакуют Украину с территории Беларуси, и Беларусь поддержала агрессию, но пока не принимает непосредственного участия в войне. Однако высокопоставленный представитель американской разведки предупредил, что Беларусь может присоединиться к нападению России на Украину в понедельник, 28 февраля.