Пн, 28.02.2022
Мы закрываем воздушное пространство ЕС для русских. Мы предлагаем запретить все принадлежащие России, зарегистрированные в России или контролируемые ею воздушные суда. Эти самолеты больше не смогут приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС. Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии

Фото ⟩ Российские СМИ подверглись хакерской атаке группировки Anonymus

ФОТО: Rus TVNET

Хакеры группировки Anonymous атаковали российские СМИ и опубликовали на их главных страницах обращения к гражданам РФ. Атакам на это момент подверглись "ТАСС", "Известия", "Коммерсант", екатеринбургские "Знак" и "Е1" и петербургская "Фонтанка", сообщает Русская служба BBC.

ФОТО: Rus TVNET
ФОТО: Rus TVNET

Ранее сообщалось, что международная хакерская группировка Anonymous объявила войну России и Беларуси, сообщает украинское агентство новостей "УНИАН".

"Anonymous уничтожили банковские сайты в Беларуси", - говорится в сообщении группировки в Twitter.

На прошлой неделе Anonymous заявили, что "официально развязывают кибервойну против российского правительства" в ответ на вторжение России в Украину.

Российские вооруженные силы также атакуют Украину с территории Беларуси, и Беларусь поддержала агрессию, но пока не принимает непосредственного участия в войне. Однако высокопоставленный представитель американской разведки предупредил, что Беларусь может присоединиться к нападению России на Украину в понедельник, 28 февраля.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back