Пн, 28.02.2022
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Артём Липин, журналист RUS TVNET

ФОТО ⟩ Усик и Ломаченко вступили в ряды территориальной обороны

Известные украинские боксёры Василий Ломаченко и Александр Усик вступили в батальоны территориальной обороны Украины.

Экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко присоединился к батальону территориальной обороны в своём родном городе - Белгороде-Днестровском.

"Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе и не допустят диверсантов и мародёров. Вместе с нами в теробороне Василий Ломаченко. Аккерманцы, будьте спокойны, в нашем городе всё будет хорошо", - написал мэр Виталий Граждан в своём Facebook.

Что касается профессиональной карьеры 34-летнего Ломаченко, то в декабре он завоевал титул чемпиона WBO Inter-Continental в легком весе, победив единогласным решением судей ганца Ричарда Комми. Недавно сообщалось, что Ломаченко официально стал претендентом в титульном бою с Джорджем Камбососом по версиям WBA, WBC, IBF и WBO.

Примеру Ломаченко последовал также обладатель титулов WBO, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик, который записался в тероборону Киевской области. Фотографию с украинским боксёром выложил в сеть глава Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

"Объединились с одной целью - защитить нашу Родину! К победе!", - написал Небитов.

Ранее Усик записал видеообращение к россиянам. "Вы воюете не с нашим правительством, не с нашей армией. Вы воюете с народом. Это наша земля. Мы здесь дома и не мы к вам пришли. Нас не надо освобождать, мы сами себя освободим", - сказал Усик.

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