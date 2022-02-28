Страны Балтии и Польша призвали компании соцсетей бороться с дезинформацией о войне в Украине

Как сообщило литовское правительство, лидеры четырех государств распространили обращение к руководству социальных сетей Meta (ранее Facebook), Twitter, компаниям Google и YouTube, в котором обращают внимание на оправдание военных действий России ложью, распространяемой информационными каналами страны-агрессора, на намеренное запутывание информации о реальных событиях в Украине.

В письме руководителям технологических компаний премьер-министры четырех стран призывают заблокировать аккаунты, разжигающие войну, распространяющие ложную информацию, аккаунты официальных учреждений и подконтрольных государству СМИ, уделить внимание инициативам проверки фактов, совершенствования алгоритмов поиска, чтобы пользователям было проще находить надежную информацию.

Главы государств Балтии и Польши также предлагают помощь своих специалистов для выявления каналов распространения фейковых новостей.

"Мы призвали обратить на это внимание и оперативно провести устранение ложных новостей и соответствующим образом улучшить алгоритмы", - заявила журналистам премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

В письме также обращается внимание на ограничения социальных сетей в России и Белоруссии и содержится призыв противостоять давлению со стороны этих стран с целью подвергнуть цензуре аккаунты независимых СМИ и активных представителей гражданского общества.

Премьер-министры также призывают к демонетизации учетных записей распространяющих дезинформацию, контролируемых властями России и Белоруссии, т.е. для предотвращения обогащения за счет войны.