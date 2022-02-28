Пн, 28.02.2022
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Павел Дуров, создатель Telegram

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Фото, видео ⟩ Харьков, видимо, бомбят "Градами". Погибли уже 11 человек. Мы собрали фото и видео

ФОТО: кадр из видеоролика

Несколько районов Харькова днем 28 февраля подверглись массированным ракетным обстрелам российскими системами залпового огня "Град", сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. В результате обстрелов погибли 11 и ранены сотни людей, сообщает "Медуза".

Видео обстрела Харькова также публикует УНИАН. По данным "Украинской правды", обстрелы велись по микрорайонам Алексеевка, Салтовка, Павлополь, там проживает более миллиона человек.

"Это страшно, лупят из артиллерии просто по жилым домам. Подсчитать потери пока невозможно. Возможно, дальше пойдет наступление", - сказал изданию зампредседателя Харьковской областной администрации Роман Семенуха.

По данным городского совета, обстрел вели российские войска, те же это заявление пока не комментировали.

"Из-за обстрелов, которые ведутся до сих пор, мы не можем даже задействовать вовремя спасательные службы и ликвидировать последствия. Только в эту минуту 11 погибших, десятки раненых. Приносим соболезнования погибшим", - цитирует УНИАН главу Харьковской обладминистрации Олега Синегубова.

В администрации уточнили, что в больницы города после обстрела с различными ранениями госпитализировали 31 человека - 15 военнослужащих и 16 гражданских. Одна из пострадавших мирных жительниц позднее скончалась.

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