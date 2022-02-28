17 ответов на самые частые доводы, оправдывающие войну

В разговорах с коллегами, друзьями и родными нас часто переполняют эмоции, которые не дают спокойно выстроить аргументацию. Мы приходим в отчаяние от вопросов и тезисов: неужели они это всерьез? В лучшем случае разговор заканчивается, хотя мог бы и предотвратить раскол в отношениях, и помочь консенсусу против войны.