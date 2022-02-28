Пн, 28.02.2022
Принадлежащие государству Russia Today и "Спутник" больше не смогут распространять свою ложь, чтобы оправдать начатую Путиным войну и посеять раздор в нашем союзе. Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии

17 ответов на самые частые доводы, оправдывающие войну

ФОТО: EPA/Scanpix

Если вы нас читаете, не поленитесь, и прочтите этот справочник для антивоенных споров в семье и на работе. В нем 17 ответов на самые частые доводы, которые используют милитаристы в спорах, оправдывающих военные действия.

  • Разве российская армия не наносит удары только по военным объектам?
  • Как можно чему-то верить? Ведь идет информационная война
  • А Донбассу не было страшно 8 лет? О них остальные украинцы думали все эти годы?
  • А где же вы (российские граждане, осуждающие войну) были все эти 8 лет?
  • Разве мы не спасаем Украину и Россию от неонацистов?
  • Путин просто защищает Россию от НАТО
  • Украина запрещает русским говорить по-русски
  • Меня это не касается. Своих проблем достаточно
  • Разве наше мнение на что-то может повлиять?
  • Выходить на улицы бесполезно. Всех разгонят и пересажают

В разговорах с коллегами, друзьями и родными нас часто переполняют эмоции, которые не дают спокойно выстроить аргументацию. Мы приходим в отчаяние от вопросов и тезисов: неужели они это всерьез? В лучшем случае разговор заканчивается, хотя мог бы и предотвратить раскол в отношениях, и помочь консенсусу против войны.

Общественно-политический журнал DOXA собрал самые частые заявления тех, кто не готов однозначно осудить российскую военную агрессию, и ответил на них. Рекомендуем к прочтению!

Отметим, что Роскомнадзор продолжает давление на российские издания. Журнал Doxa сообщил, что ведомство требует от журналистов удалить материал "Справочник для антивоенных споров в семье и на работе".

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