17 ответов на самые частые доводы, оправдывающие войну

- Разве российская армия не наносит удары только по военным объектам?
- Как можно чему-то верить? Ведь идет информационная война
- А Донбассу не было страшно 8 лет? О них остальные украинцы думали все эти годы?
- А где же вы (российские граждане, осуждающие войну) были все эти 8 лет?
- Разве мы не спасаем Украину и Россию от неонацистов?
- Путин просто защищает Россию от НАТО
- Украина запрещает русским говорить по-русски
- Меня это не касается. Своих проблем достаточно
- Разве наше мнение на что-то может повлиять?
- Выходить на улицы бесполезно. Всех разгонят и пересажают
В разговорах с коллегами, друзьями и родными нас часто переполняют эмоции, которые не дают спокойно выстроить аргументацию. Мы приходим в отчаяние от вопросов и тезисов: неужели они это всерьез? В лучшем случае разговор заканчивается, хотя мог бы и предотвратить раскол в отношениях, и помочь консенсусу против войны.
Общественно-политический журнал DOXA собрал самые частые заявления тех, кто не готов однозначно осудить российскую военную агрессию, и ответил на них. Рекомендуем к прочтению!
Отметим, что Роскомнадзор продолжает давление на российские издания. Журнал Doxa сообщил, что ведомство требует от журналистов удалить материал "Справочник для антивоенных споров в семье и на работе".