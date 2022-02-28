Финляндия против участия России и Беларуси в чемпионате мира по хоккею

Сообщается, что организация осудила действия России в Украине и начала переговоры с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) и другими ключевыми странами для оценки ситуации и возможных мер.

"Федерация хоккея Финляндии требует полного исключения России и Беларуси из международной хоккейной деятельности, мы не будем играть против сборных этих стран. Мы также заявили о невозможности участия России и Беларуси в мужском чемпионате мира", - приводится в пресс-релизе цитата председателя федерации Харри Нуммела.

Ранее стало известно, что Латвийская федерация хоккея (LHF) выступит с общей инициативой с призывом приостановить участие сборных России и Беларуси, а также исключить влиятельных российских и белорусских чиновников из всех структур IIHF.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Финляндии с 13 по 29 мая. Матчи группы "А" пройдут в Хельсинки, а матчи группы "В" - в Тампере.