Финляндия против участия России и Беларуси в чемпионате мира по хоккею
Федерация хоккея Финляндии сообщила, что не хочет принимать сборные России и Беларуси на чемпионате мира, который в мае пройдёт в Хельсинки и Тампере.
Федерация хоккея Финляндии сообщила, что не хочет принимать сборные России и Беларуси на чемпионате мира, который в мае пройдёт в Хельсинки и Тампере.
Сообщается, что организация осудила действия России в Украине и начала переговоры с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) и другими ключевыми странами для оценки ситуации и возможных мер.
"Федерация хоккея Финляндии требует полного исключения России и Беларуси из международной хоккейной деятельности, мы не будем играть против сборных этих стран. Мы также заявили о невозможности участия России и Беларуси в мужском чемпионате мира", - приводится в пресс-релизе цитата председателя федерации Харри Нуммела.
Ранее стало известно, что Латвийская федерация хоккея (LHF) выступит с общей инициативой с призывом приостановить участие сборных России и Беларуси, а также исключить влиятельных российских и белорусских чиновников из всех структур IIHF.
Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Финляндии с 13 по 29 мая. Матчи группы "А" пройдут в Хельсинки, а матчи группы "В" - в Тампере.
Последний раз Финляндия единолично принимала чемпионат мира в 2003 году. В 2012 и 2013 годах Финляндия принимала чемпионаты мира совместно со Швецией. Это будет девятый чемпионат, который примет Финляндия.