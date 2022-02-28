RNP, Latvijas pasts, Narvesen и не только: как латвийские предприятия реагируют на войну в Украине

Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) призывает на работу беженцев с Украины и предлагает работу для инженеров, сантехников, электриков и представителей других профессий. RNP просит снять ограничения на знание государственного языка всеми для граждан Украины.

Агентство новостей LETA отказывается работать с посольством России в Латвии: "Наши информационные услуги являются важным инструментом для работы, который нередко играет стратегическую роль в процессе принятия решений. Мы не хотим своими продуктами поддерживать агрессора и его империалистические устремления изменить карту мира по своему усмотрению, не считаясь ни с основными принципами демократии, ни с жизнью людей", - заявил член правления LETA Юрис Мендзиньш.

К торговым сетям, которые отказывались от реализации товаров из России, присоединилась сеть магазинов розничной торговли Narvesen Baltija. Предприятие больше не будет торговать продуктами из России и Беларуси, в том числе печатными изданиями из этих странах.

Компания Latvijas pasts, не смотря на продолжающиеся военные действия, возобновило прием отправлений в Украину, так как в сотрудничестве с польской почтовой компанией найдено решение для перевозки и доставки отправлений автомобильным транспортом.

Также свою помощь Украине предложили еще 654 латвийских предприятия.

84 предприятия по всей Латвии готовы безвозмездно передать различные предметы первой необходимости, продукты длительного хранения, топливо, автохимию, автомобили и средства связи.

312 мест размещения туристов по всей Латвии выразили готовность принять около 8000 человек с Украины.

258 латвийских компаний предоставили информацию о более чем 1300 вакансиях, которые могут быть предложены жителям Украины.

За последние три дня в Латвию въехали 263 гражданина Украины, выдано 12 виз и получено два заявления о предоставлении убежища.

В ближайшие дни МВД планирует направить в правительство на утверждение специальный закон, который позволит украинцам, спасающимся от конфликта и въезжающим по этой причине в Латвию, получить право на трудоустройство, тем самым обеспечив их жизненно важными экономическими потребности.

Минэкономики просит предпринимателей, готовых безвозмездно пожертвовать товары или принять беженцев, зарегистрироваться по ссылке ej.uz/Ukrainai.