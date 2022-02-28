RNP, Latvijas pasts, Narvesen и не только: как латвийские предприятия реагируют на войну в Украине

Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) призывает на работу беженцев с Украины и предлагает работу для инженеров, сантехников, электриков и представителей других профессий. RNP просит снять ограничения на знание государственного языка всеми для граждан Украины.
Агентство новостей LETA отказывается работать с посольством России в Латвии: "Наши информационные услуги являются важным инструментом для работы, который нередко играет стратегическую роль в процессе принятия решений. Мы не хотим своими продуктами поддерживать агрессора и его империалистические устремления изменить карту мира по своему усмотрению, не считаясь ни с основными принципами демократии, ни с жизнью людей", - заявил член правления LETA Юрис Мендзиньш.
К торговым сетям, которые отказывались от реализации товаров из России, присоединилась сеть магазинов розничной торговли Narvesen Baltija. Предприятие больше не будет торговать продуктами из России и Беларуси, в том числе печатными изданиями из этих странах.
Компания Latvijas pasts, не смотря на продолжающиеся военные действия, возобновило прием отправлений в Украину, так как в сотрудничестве с польской почтовой компанией найдено решение для перевозки и доставки отправлений автомобильным транспортом.
Также свою помощь Украине предложили еще 654 латвийских предприятия.
- 84 предприятия по всей Латвии готовы безвозмездно передать различные предметы первой необходимости, продукты длительного хранения, топливо, автохимию, автомобили и средства связи.
- 312 мест размещения туристов по всей Латвии выразили готовность принять около 8000 человек с Украины.
- 258 латвийских компаний предоставили информацию о более чем 1300 вакансиях, которые могут быть предложены жителям Украины.
За последние три дня в Латвию въехали 263 гражданина Украины, выдано 12 виз и получено два заявления о предоставлении убежища.
В ближайшие дни МВД планирует направить в правительство на утверждение специальный закон, который позволит украинцам, спасающимся от конфликта и въезжающим по этой причине в Латвию, получить право на трудоустройство, тем самым обеспечив их жизненно важными экономическими потребности.
Минэкономики просит предпринимателей, готовых безвозмездно пожертвовать товары или принять беженцев, зарегистрироваться по ссылке ej.uz/Ukrainai.
Самоуправления и жители, готовые бесплатно принять беженцев, могут зарегистрироваться по ссылке ej.uz/atbalstscilvekiemnoukrainas.