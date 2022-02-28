Пн, 28.02.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины
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RNP, Latvijas pasts, Narvesen и не только: как латвийские предприятия реагируют на войну в Украине

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В ответ на российскую агрессию в Украине одни латвийские предприятия отказываются продавать произведенные в России товары, другие предлагают работу беженцем, а кто-то - помочь с проживанием и продуктами. Собрали вместе все главные реакции латвийского бизнеса.

Rīgas namu pārvaldnieks (RNPпризывает на работу беженцев с Украины  и предлагает работу для инженеров, сантехников, электриков и представителей других профессий. RNP просит снять ограничения на знание государственного языка всеми для граждан Украины.

Агентство новостей LETA отказывается работать с посольством России в Латвии: "Наши информационные услуги являются важным инструментом для работы, который нередко играет стратегическую роль в процессе принятия решений. Мы не хотим своими продуктами поддерживать агрессора и его империалистические устремления изменить карту мира по своему усмотрению, не считаясь ни с основными принципами демократии, ни с жизнью людей", - заявил член правления LETA Юрис Мендзиньш.

К торговым сетям, которые отказывались от реализации товаров из России, присоединилась сеть магазинов розничной торговли Narvesen Baltija. Предприятие больше не будет торговать продуктами из России и Беларуси, в том числе печатными изданиями из этих странах.

Компания Latvijas pasts, не смотря на продолжающиеся военные действия, возобновило прием отправлений в Украину, так как в сотрудничестве с польской почтовой компанией найдено решение для перевозки и доставки отправлений автомобильным транспортом.

Также свою помощь Украине предложили еще 654 латвийских предприятия.

  • 84 предприятия по всей Латвии готовы безвозмездно передать различные предметы первой необходимости, продукты длительного хранения, топливо, автохимию, автомобили и средства связи.
  • 312 мест размещения туристов по всей Латвии выразили готовность принять около 8000 человек с Украины.
  • 258 латвийских компаний предоставили информацию о более чем 1300 вакансиях, которые могут быть предложены жителям Украины. 

За последние три дня в Латвию въехали 263 гражданина Украины, выдано 12 виз и получено два заявления о предоставлении убежища.

В ближайшие дни МВД планирует направить в правительство на утверждение специальный закон, который позволит украинцам, спасающимся от конфликта и въезжающим по этой причине в Латвию, получить право на трудоустройство, тем самым обеспечив их жизненно важными экономическими потребности.

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Минэкономики просит предпринимателей, готовых безвозмездно пожертвовать товары или принять беженцев, зарегистрироваться по ссылке ej.uz/Ukrainai.

Самоуправления и жители, готовые бесплатно принять беженцев, могут зарегистрироваться по ссылке ej.uz/atbalstscilvekiemnoukrainas.

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