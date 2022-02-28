Бриедис заявил, что не будет занимать "одну сторону" в войне в Украине

Бриедис молчал с самого начала обострения ситуции в Украине, несмотря на то, что многие подписчики латвийского боксёра просили его высказаться. Сегодня Бриедис наконец сделал заявление и объяснил свою позицию.

"Я не хотел ввязываться, но некоторым обязательно нужно объяснить свою позицию. Без вашей ненависти, люди, у этой войны нет продолжения! Превратите свою ненависть и агрессию в мир, поддержку и помощь пострадавшим, как это делают многие прекрасные люди по всему миру, помогая, а не разделяя! Моя позиция ясна.

Я категорически против войны и человеческих жертв со всех сторон. Я не из тех людей, которые встанут на одну сторону и будут решать - кому умереть, а кому жить, равнодушно смотря на смерти одного народа, плача и ненавидя всех вокруг. Это считается вообще по-человечески? Для меня определённо нет!

Сейчас в мире несколько серьёзных военных конфликтов в разных местах, где ваши флаги и поддержка в их адрес?

Ответ очевиден, средства массовой информации сделали своё дело на отлично, чтобы вы знали только об этой войне и только в выгодном для них свете! Я считаю, что для многих, кто сейчас несёт ненависть в массы, это оплачиваемая работа, потому что я никогда не поверю, что мои соотечественники действительно выражают своё мнение о происходящем таким образом. Не используйте себя для разжигания ненависти", - написал боксёр в своём Instagram.

На момент публикации этой новости пост Бриедиса прокомментировали больше 120 раз. Практически все комментаторы не согласны с позицией и мнением латвийского спортсмена.