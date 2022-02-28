Видео ⟩ Лобода в слезах призвала остановить войну: "Жизнь всех нас на волоске"

"Я Светлана Лобода, я украинская певица. Последние четыре года я жила в России и работала в России, Украине и по всему миру. Сейчас живу в Европе. Последние пять дней - самое худшее, что произошло со мной, с родными, с моими близкими, живущими в Украине, с моими друзьями. Я не могу себя собрать, я не понимаю, что делать. Я хочу сказать, что в моей стране, в Украине, происходит полномасштабная война", - сказала она.

Лобода плача рассказала, что в Украине у нее семья. Людей там сейчас убивают, и они вынуждены прятаться по подвалам. Многим нечего есть, а с ними рядом маленькие дети. Кто-то бежит из страны, несмотря на опасность: "У меня в Киеве моя семья, мой папа, мои братья, мои тети, дяди, бабушки и дедушки. И они все прячутся в гаражах, по подвалам, в метро, потому что вывезти их мы пока не можем, это небезопасно".

Певица подчеркнула, что все мы - маленькие люди и ничего не можем. Но есть те, "которые вершат судьбы и которые могут сделать так, чтобы весь этот ад закончился".

"Это глобальная катастрофа для всего мира, и к чему мы придем - непонятно. Наша жизнь на волоске… Жизнь всех нас на волоске. Украина с каждой секундой теряет людей. Ну мы же все хотим мира. Мы, все люди, хотим мира", - добавила исполнительница.