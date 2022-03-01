Что пишут Муцениеце, Идов и другие звезды из Латвии, живущие или известные в России?

Артисты подчеркнули, что переживают за всех россиян, кто тоже шокирован происходящим, испытывает страх и беспомощность, "когда один диктатор делает невольными соучастниками войны своих граждан".

"Мы всегда были за мир, любовь и искусство без границ. Сегодня мы понимаем, что концерты в России в это страшное время и в ближайшем будущем невозможны. Надеемся на понимание. Все деньги за билеты будут возвращены.

Пусть вера, надежда и здравый смысл не покинут нас!" - подытожили они.

Интарс Бусулис

Латвийский певец Интарс Бусулис выразился очень эмоционально: "Я больше никогда не буду тем Интарсом, которого вы знали вчера.

Как и многие из вас. Я считал, что музыка, как и экономические связи, дипломатия, помогает налаживать отношения и дает надежду на лучшее будущее, но теперь она должна быть абсолютно ясной в своих посланиях и делах. Это трагедия и для России, и для Украины. Я осуждаю агрессию Владимира Путина в Украине. Я склоняю голову перед боевым духом украинской армии и призываю к прекращению войны!".

Лиене Грейфане

Латвийский режиссер и певица Лиене Грейфане живет и работает в России. Она недавно опубликовала снимок с Николаем Басковым. Теперь она его удалила.

"Напишу один раз. Я не виновата в том, что происходит в Украине. Все, кто пишет мне гневные сообщения, обвиняют меня, ругают, желают мне зла и т. д. Я живу в России. Да, это так. Так же, как и многие другие латыши живут в Америке, Англии и других странах, я не выбираю войну и не поддерживаю ее", - указала Лиене.

Она объяснила, что 6 лет назад приняла решение начать свою карьеру в России. Теперь она не будет бросать свой дом и друзей. В Латвии у нее сейчас нет ничего:

"...Я выбрала начать свою карьеру с нуля 6 лет назад, оставив все, что было построено в Латвии с детства. Вы просите меня покинуть мою работу, дом, друзей, заставить ребенка бросить школу и друзей, только чтобы ваши сердца были довольны тем, что ни один латыш не живет в России. У меня к вам встречный вопрос - кто из вас предложит работу для моего мужа, чтобы он мог жить, а не выживать? Оплачивать космические счета в Латвии, топливо и т. д.? Куда вы предлагаете переехать?

Готова рассмотреть все предложения о работе в режиссуре. Зарплата должна быть не менее 2000 евро, потому что, глядя на то, сколько что стоит в Латвии, с меньшей зарплатой будет сложно. Или просто представьте, что меня не существует. Так как и все эти 6 лет до момента, пока бандиты не вторглись в чужую страну. Никого из вас не волновало, как у меня дела, где я, чем занимаюсь и где живу. Может, пусть так и останется? Начать жизнь с нуля в 30 лет было моим решением, и мое решение не делать этого сейчас, когда мне почти 37".

Лиене обратилась к тем, кто винит русских, и заметила, что войну начал лишь один человек.