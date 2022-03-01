Что пишут Муцениеце, Идов и другие звезды из Латвии, живущие или известные в России?

Артисты подчеркнули, что переживают за всех россиян, кто тоже шокирован происходящим, испытывает страх и беспомощность, "когда один диктатор делает невольными соучастниками войны своих граждан".
"Мы всегда были за мир, любовь и искусство без границ. Сегодня мы понимаем, что концерты в России в это страшное время и в ближайшем будущем невозможны. Надеемся на понимание. Все деньги за билеты будут возвращены.
Пусть вера, надежда и здравый смысл не покинут нас!" - подытожили они.
Латвийский певец Интарс Бусулис выразился очень эмоционально: "Я больше никогда не буду тем Интарсом, которого вы знали вчера.
Как и многие из вас. Я считал, что музыка, как и экономические связи, дипломатия, помогает налаживать отношения и дает надежду на лучшее будущее, но теперь она должна быть абсолютно ясной в своих посланиях и делах. Это трагедия и для России, и для Украины. Я осуждаю агрессию Владимира Путина в Украине. Я склоняю голову перед боевым духом украинской армии и призываю к прекращению войны!".
Латвийский режиссер и певица Лиене Грейфане живет и работает в России. Она недавно опубликовала снимок с Николаем Басковым. Теперь она его удалила.
"Напишу один раз. Я не виновата в том, что происходит в Украине. Все, кто пишет мне гневные сообщения, обвиняют меня, ругают, желают мне зла и т. д. Я живу в России. Да, это так. Так же, как и многие другие латыши живут в Америке, Англии и других странах, я не выбираю войну и не поддерживаю ее", - указала Лиене.
Она объяснила, что 6 лет назад приняла решение начать свою карьеру в России. Теперь она не будет бросать свой дом и друзей. В Латвии у нее сейчас нет ничего:
"...Я выбрала начать свою карьеру с нуля 6 лет назад, оставив все, что было построено в Латвии с детства. Вы просите меня покинуть мою работу, дом, друзей, заставить ребенка бросить школу и друзей, только чтобы ваши сердца были довольны тем, что ни один латыш не живет в России. У меня к вам встречный вопрос - кто из вас предложит работу для моего мужа, чтобы он мог жить, а не выживать? Оплачивать космические счета в Латвии, топливо и т. д.? Куда вы предлагаете переехать?
Готова рассмотреть все предложения о работе в режиссуре. Зарплата должна быть не менее 2000 евро, потому что, глядя на то, сколько что стоит в Латвии, с меньшей зарплатой будет сложно. Или просто представьте, что меня не существует. Так как и все эти 6 лет до момента, пока бандиты не вторглись в чужую страну. Никого из вас не волновало, как у меня дела, где я, чем занимаюсь и где живу. Может, пусть так и останется? Начать жизнь с нуля в 30 лет было моим решением, и мое решение не делать этого сейчас, когда мне почти 37".
Лиене обратилась к тем, кто винит русских, и заметила, что войну начал лишь один человек.
"Русофобам я хочу сказать, вы ничем не отличаетесь от шакалов. Вы делите людей на расы, национальности и обвиняете всех в том, что решил сделать один человек. Я за мир на земле. Ни один нормальный человек не поддерживает войну. Мне уже хватило короны, унесшей жизни близких мне людей. Мне не нужно кровопролитие. Так что люди, прежде чем писать всем, кто живет в России, чтобы уезжали и так далее, сразу присылайте предложения о работе, где жить и где работать. Спасибо. Бог накажет всех, кто отнимает жизни. А всем авторам злобных сообщений и комментариев... Бумеранг никто не отменял. Побудьте на моем месте. Потом посмотрим, как вы себя чувствуете. Это мой последний пост. Следующий - не знаю когда, может быть, никогда. Те, кому необходимо, найдут меня".