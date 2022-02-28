ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех турниров

Решение затрагивает сборные России по футболу всех возрастов, а также российские клубы в еврокубках - "Спартак" в 1/8 финала Лиги Европы должен был встретиться с "РБ Лейпциг".

"Футбол полностью солидарен со всеми пострадавшими в Украине и сплочён вокруг общего горя. Футбольные функционеры надеются, что ситуация в Украине значительно улучшится в кратчайшие сроки, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми", - сказано в совместном заявлении футбольных организаций.

Ранее об отказе играть со сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022 заявили национальные команды Польши, Швеции, Чехии, Албании, Ирландии, Швейцарии и Англии.

24 марта сборная России должна была провести домашний стыковой матч ЧМ-2022 с Польшей. Победитель этой пары должен был сыграть в финале стыков со сборной Швеции или со сборной Чехии.