ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех турниров
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.
Решение затрагивает сборные России по футболу всех возрастов, а также российские клубы в еврокубках - "Спартак" в 1/8 финала Лиги Европы должен был встретиться с "РБ Лейпциг".
"Футбол полностью солидарен со всеми пострадавшими в Украине и сплочён вокруг общего горя. Футбольные функционеры надеются, что ситуация в Украине значительно улучшится в кратчайшие сроки, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми", - сказано в совместном заявлении футбольных организаций.
Ранее об отказе играть со сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022 заявили национальные команды Польши, Швеции, Чехии, Албании, Ирландии, Швейцарии и Англии.
24 марта сборная России должна была провести домашний стыковой матч ЧМ-2022 с Польшей. Победитель этой пары должен был сыграть в финале стыков со сборной Швеции или со сборной Чехии.
Напомним, накануне ФИФА вынесла решение, согласно которому сборная России должна была принимать участие в международных турнирах под названием "сборная РФС", а также без флага и гимна. Однако такое решение возмутило футбольную общественность, в связи с чем ФИФА пересмотрела свою позицию.