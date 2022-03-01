Политолог: Если Путин не победит за неделю, его ждут проблемы

Он отметил, что Россия потеряла в Украине большое количество танков, а их число не бесконечно. С такими большими потерями война станет проблематичной для российской стороны.

Оярс Скудра подчеркнул, что Путину нужна победа на этой неделе. Если же этого не произойдет, а санкции будут усиливаться, то российский президент окажется в затруднительном положении.

На вопрос, кто может остановить Путина, политолог ответил, что российского президента по большому счету ничто не может остановить,

однако помешать его планам может либо "государственный переворот", либо поражение в Украине, что с учетом соотношения вооруженных сил и превосходства российских военных в настоящее время невозможно.

Говоря о том, чего ожидать от переговоров между Украиной и Россией, профессор отметил, что ультиматумы могут быть выдвинуты с обеих сторон. Украина, скорее всего, потребует немедленного прекращения боевых действий и вывода российских войск с украинской территории.

В свою очередь, Россия может потребовать отставки президента Украины Владимира Зеленского и его правительства, чтобы установить приемлемую для России временную администрацию и устроить "предвыборный фарс".

"Позиция России на переговорах может быть осложнена негативной реакцией фондового рынка на развязанную войну. Если на этой неделе война продолжится, а Киев не будет взят, то экономические санкции могут стать еще жестче и удар по российской экономике может быть сокрушительным. Было бы глупо и недальновидно не учитывать такой фактор в переговорах", - считает политолог.

Цель России - в осаде или захвате Киева

Политолог соглашается с бывшим командующим сухопутными войсками Национальных вооруженных сил Латвии, полковником в отставке Игорем Раевым, который высказал эту же позицию.

Скудра отметил, что попытки окружить или занять Киев спецназом и бронетехникой не увенчались успехом.

По мнению профессора, российская сторона может попробовать использовать дезинформацию, запугивание и другие средства, чтобы заставить население покинуть город и оставить в нем только солдат. По словам Скудры, цель будет состоять в том, чтобы занять правительственный и президентский квартал в Киеве, уничтожить или захватить их.

"Второе направление развития связано с юго-восточным регионом Украины. Там украинцы имеют относительно сильную группировку войск, противостоящую сепаратистам и российским войскам, наступающим из Луганска и Донецка. Российские войска могут попытаться окружить и уничтожить эту группировку", - сказал профессор.

По его словам, реализация этих двух операций, вероятно, займет несколько недель.

Еще одной трудностью для Украины является доставка помощи из стран Евросоюза и членов НАТО.