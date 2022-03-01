Политолог: Если Путин не победит за неделю, его ждут проблемы
Президенту России Владимиру Путину нужна победа в Украине уже на этой неделе, считает Оярс Скудра, доцент факультета социальных наук Латвийского университета.
Президенту России Владимиру Путину нужна победа в Украине уже на этой неделе, считает Оярс Скудра, доцент факультета социальных наук Латвийского университета.
Он отметил, что Россия потеряла в Украине большое количество танков, а их число не бесконечно. С такими большими потерями война станет проблематичной для российской стороны.
Оярс Скудра подчеркнул, что Путину нужна победа на этой неделе. Если же этого не произойдет, а санкции будут усиливаться, то российский президент окажется в затруднительном положении.
однако помешать его планам может либо "государственный переворот", либо поражение в Украине, что с учетом соотношения вооруженных сил и превосходства российских военных в настоящее время невозможно.
Говоря о том, чего ожидать от переговоров между Украиной и Россией, профессор отметил, что ультиматумы могут быть выдвинуты с обеих сторон. Украина, скорее всего, потребует немедленного прекращения боевых действий и вывода российских войск с украинской территории.
"Позиция России на переговорах может быть осложнена негативной реакцией фондового рынка на развязанную войну. Если на этой неделе война продолжится, а Киев не будет взят, то экономические санкции могут стать еще жестче и удар по российской экономике может быть сокрушительным. Было бы глупо и недальновидно не учитывать такой фактор в переговорах", - считает политолог.
Цель России - в осаде или захвате Киева
Политолог соглашается с бывшим командующим сухопутными войсками Национальных вооруженных сил Латвии, полковником в отставке Игорем Раевым, который высказал эту же позицию.
По мнению профессора, российская сторона может попробовать использовать дезинформацию, запугивание и другие средства, чтобы заставить население покинуть город и оставить в нем только солдат. По словам Скудры, цель будет состоять в том, чтобы занять правительственный и президентский квартал в Киеве, уничтожить или захватить их.
"Второе направление развития связано с юго-восточным регионом Украины. Там украинцы имеют относительно сильную группировку войск, противостоящую сепаратистам и российским войскам, наступающим из Луганска и Донецка. Российские войска могут попытаться окружить и уничтожить эту группировку", - сказал профессор.
По его словам, реализация этих двух операций, вероятно, займет несколько недель.
Скудра считает, что Россия может прибегнуть к тяжелой артиллерии и баллистическим ракетам, которые ослабили бы или даже уничтожили сопротивление вооруженных сил Украины.