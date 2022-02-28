Пн, 28.02.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

Netflix будет обязан распространять российскую пропаганду

Netflix ФОТО: Unsplash

Российская версия стримингового сервиса Netflix будет обязана с 1 марта 2022 года транслировать 20 федеральных каналов в связи с внесением с реестр аудиовизуальных сервисов. Об этом пишет портал Apollo.

Netflix был включен в реестр аудиовизуальных сервисов 28 декабря, который ведет Роскомнадзор. 

Реестр аудиовизуальных сервисов был создан в конце 2020 года. В него входят платформы с аудиторией более 100 тысяч пользователей. У него существуют обязательства обеспечивать трансляцию 20 федеральных каналов (в том числе Первый канал, НТВ, Спас и другие). Напомним, Первый канал напрямую связан с Кремлем, в его правлении несколько соратников президента РФ Владимира Путина.

Новые правила трансляции относятся только к пользователям Netflix в России, где количество абонентов, по данным сайта компании, составляет около миллиона. Эксперты из США говорят, что стриминговый гигант, скорее всего, не уйдет с российского рынка из-за коммерческих интересов.

"Кажется маловероятным, что они отвергнут новые правила, и они просто исчезнут", — сказала Каталин Йордаче, исследователь, специализирующийся на бизнесе Netflix. Она добавила, что это может быть связано с уже установленным партнерством Netflix с Российской национальной медиагруппой (НМГ), а также деньгами, которые компания вложила в производство российского контента, такого как сериал "Анна К".

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