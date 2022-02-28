Netflix будет обязан распространять российскую пропаганду

Netflix был включен в реестр аудиовизуальных сервисов 28 декабря, который ведет Роскомнадзор.

Реестр аудиовизуальных сервисов был создан в конце 2020 года. В него входят платформы с аудиторией более 100 тысяч пользователей. У него существуют обязательства обеспечивать трансляцию 20 федеральных каналов (в том числе Первый канал, НТВ, Спас и другие). Напомним, Первый канал напрямую связан с Кремлем, в его правлении несколько соратников президента РФ Владимира Путина.

Новые правила трансляции относятся только к пользователям Netflix в России, где количество абонентов, по данным сайта компании, составляет около миллиона. Эксперты из США говорят, что стриминговый гигант, скорее всего, не уйдет с российского рынка из-за коммерческих интересов.