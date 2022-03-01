Онлайн ⟩ К окраинам Киева подходит колонна военной техники РФ, продолжается обстрел Харькова. Война в Украине. День шестой

Пошел шестой день войны. Из самого важного - завершились переговоры России и Украины - ожидается второй раунд. RUS TVNET продолжает следить и собирать самое главное о событиях шестого дня войны в режиме онлайн.

Зеленский подписал указ о временном безвизовом режиме для иностранных добровольцев, которые хотят вступить в интернациональный легион обороны Украины. Указ не распространяется на граждан России.

"Это нарушение всех конвенций". Зеленский об обстреле Харькова

Вечером 28 февраля - ближе к 1 марта - Владимир Зеленский выступил с новым обращением. "Мирный город. Мирные жилые районы. Ни одного военного объекта. Десятки записей очевидцев доказывают, что это - не отдельный ложный залп, а сознательное уничтожение людей. Русские знали, куда стреляют. За это преступление точно будет трибунал. Международный. Это нарушение всех конвенций. Никто в мире не простит вам убийство мирных украинских людей", - сказал глава Украины.

Он добавил, что с начала войны по Украине нанесли 56 ракетных ударов, выпустили 113 крылатых ракет. "Вот такая она, братская дружба".

В своей речи он также прокомментировал первые переговоры с Россией (выжимка "Медузы"): Мы получили некоторые сигналы. Скоро делегация вернется в Киев и мы определимся, как подходить ко второму раунду. Была видна синхронизация переговоров с обстрелами. Россия пытается давить, но мы такую тактику не воспринимаем. Настоящие переговоры могут быть только тогда, когда во время их проведения одна сторона не бьет по другой ракетами.

Президент Украины также заявил, что России нужно закрыть входы во все порты и аэропорты мира, отказаться от российских товаров. Покупать их сейчас - это платить деньги за убийство людей.

Посол Украины в Конгрессе США Оксана Маркарова заявила, что Россия применила вакуумную бомбу

Она не уточнила, где и при каких обстоятельствах Россия применила это оружие. Она также попросила о дополнительной помощи для отражения российской агрессии.

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге начинает расследование российских действий в Украине

Прокурор Международного уголовного сада Карим Хан изучил имеющиеся материалы и пришел к выводу, что существуют все основания для начала расследования военных действий в Украине. Об этом сообщает BBС.

В сообщении Карима Хана отмечается, что он решил "как можно скорее" приступить к расследованию ситуации.

"Есть разумные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечности", - сказано в заявлении прокурора.

"Учитывая расширение конфликта в последние дни, в мои намерения входит включить в это расследование любые новые обвинения в военных преступлениях, подпадающих под юрисдикцию моего офиса, совершенных любой из сторон конфликта на территории Украины", - приводит его слова "Медуза".