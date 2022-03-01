В разных городах Украины слышны звуки стрельбы. В Киеве произошли взрывы возле телевышки, есть жертвы - российские войска начали штурм Херсона. К окраинам Киева подходит колонна военной техники РФ. Это был шестой день войны. Весь день RUS TVNET следил и собирал самое главное.

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Зеленский по видеосвязи выступил с обращением к Европарламенту

"Я рад, что мы объединили все страны Европы, но не знал, что такой ценой. У меня есть две минуты, чтобы с вами поговорить. У нас постоянные обстрелы. Каждая площадь с сегодняшнего дня, как бы она ни называлась, будет называться Площадью свободы. Мы боремся и за то, чтобы быть равноправным членом Европы. С нами ЕС будет крепче. Без ЕС Украина будет одинокой. Докажите, что вы вместе с нами. Что вы нас не отпускаете. Докажите, что вы настоящие европейцы".

Минобороны России анонсировало удары по Киеву. Мирных граждан попросили покинуть дома

Днем Министерство обороны России сообщило, что нанесет удары по зданию 72-го главного центра информационных психологических операций и по объектам Службы безопасности Украины в Киеве, сообщает Русская служба ВВС. В министерстве пояснили, что с начала военной операции России выросло количество информационных атак на российские государственные учреждения, а россиянам непрерывно звонят с угрозами. По данным минобороны, для этих атак используются аппаратно-программные комплексы и средства связи в Киеве. В связи с этим было решено нанести по ним удары "высокоточным оружием". Граждан, работающих в этих зданиях, и живущих рядом мирных граждан попросили покинуть дома.

Сводка военных действий

Российские войска продолжают охватывать Киев. Тяжелая артиллерия бомбит Харьков, что значит, что Россия не остановится перед ростом жертв среди мирных жителей Украины. В городах страны по-прежнему фиксируются взрывы и стрельба. Российские войска начали штурм Херсона. Мариуполь обесточен, но, согласно украинским СМИ, остается под контролем Украины. В Бердянске, который войска РФ заняли вчера, местные жители устроили митинг у горсовета, где разместились бойцы Росгвардии.

Во второй половине дня в Киеве произошли взрывы возле телевышки. В результате российского удара по телебашне погибли несколько мирных жителей, несколько пострадали. В свою очередь, никто из сотрудников украинского концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения не пострадал.

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в мемориальный комплекс Бабий Яр попала ракета. Он находится рядом с киевской телебашней.

Министр обороны Украины предложил солдатам РФ сдаться, сохранить жизнь и получить 5 млн рублей

Министр обороны Украины Алексей Резников выступил с призывом к российским солдатам и офицерам. Он призвал их выйти без оружия и с белым флагом, сказав кодовое слово. Обращение Резников опубликовал в Facebook на трех языках - украинском, русском и английском.

Обстрелы в Харькове: у здания областной администрации прогремел мощный взрыв

Взрыв произошел на площади Свободы - самой большой площади Харькова, недалеко от здания областной администрации. В момент взрыва на перекрестке находились люди и автомобили, данных о погибших и раненых пока нет. Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов заявил, что "враг начал обстрелы центра города и жилых массивов из систем "Град", а также крылатыми ракетами". Официального подтверждения того, что это была именно крылатая ракета, пока нет.

Штурм Херсона

Российские войска начали штурм Херсона. Как рассказала находящаяся в городе журналистка Алена Панина, город полностью или почти полностью окружен. "Город фактически окружен, со всех сторон много российских военных, военной техники, они устанавливают блок-посты на выездах", - заявила она в интервью телеканалу "Украина 24". Она отметила, в магазины 300-тысячного города уже трудно подвозить продовольствие, потому что склады находятся за городом. Свет, вода и отопление в Херсоне, по словам Паниной, пока есть.

Зеленский подписал указ о временном безвизовом режиме для иностранных добровольцев, которые хотят вступить в интернациональный легион обороны Украины. Указ не распространяется на граждан России.

"Это нарушение всех конвенций". Зеленский об обстреле Харькова

Вечером 28 февраля - ближе к 1 марта - Владимир Зеленский выступил с новым обращением. "Мирный город. Мирные жилые районы. Ни одного военного объекта. Десятки записей очевидцев доказывают, что это - не отдельный ложный залп, а сознательное уничтожение людей. Русские знали, куда стреляют. За это преступление точно будет трибунал. Международный. Это нарушение всех конвенций. Никто в мире не простит вам убийство мирных украинских людей", - сказал глава Украины.

Он добавил, что с начала войны по Украине нанесли 56 ракетных ударов, выпустили 113 крылатых ракет. "Вот такая она, братская дружба".

В своей речи он также прокомментировал первые переговоры с Россией (выжимка "Медузы"): Мы получили некоторые сигналы. Скоро делегация вернется в Киев и мы определимся, как подходить ко второму раунду. Была видна синхронизация переговоров с обстрелами. Россия пытается давить, но мы такую тактику не воспринимаем. Настоящие переговоры могут быть только тогда, когда во время их проведения одна сторона не бьет по другой ракетами.

Президент Украины также заявил, что России нужно закрыть входы во все порты и аэропорты мира, отказаться от российских товаров. Покупать их сейчас - это платить деньги за убийство людей.

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге начинает расследование российских действий в Украине

Прокурор Международного уголовного сада Карим Хан изучил имеющиеся материалы и пришел к выводу, что существуют все основания для начала расследования военных действий в Украине. Об этом сообщает BBС.

В сообщении Карима Хана отмечается, что он решил "как можно скорее" приступить к расследованию ситуации.

"Есть разумные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечности", - сказано в заявлении прокурора.

"Учитывая расширение конфликта в последние дни, в мои намерения входит включить в это расследование любые новые обвинения в военных преступлениях, подпадающих под юрисдикцию моего офиса, совершенных любой из сторон конфликта на территории Украины", - приводит его слова "Медуза".

Украина обратилась в ЮНЕСКО с призывом помочь

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что в десятках метрах от одной из заявленных российской армией целей находится Софийский собор, построенный в XI-XIII веке. Он входит в список объектов мирового наследия и находится под охраной ЮНЕСКО, а его разрушение станет "невосполнимой потерей для всего человечества".

В свою очередь, пресс-служба УГКЦ сообщает, что российские войска готовят авиаудар по собору Святой Софии в Киеве.

К Киеву идет колонна военной техники РФ протяженностью более 60 километров

Компания космических технологий Maxar Technology передала, что российская колонна военной техники, направляющаяся с севера в Киев, имеет длину до 65 километров. Спустя время появилась информация, что колонна "застопорилась". К вечеру официальный представитель США заявил, что продвижение российских военных на Киев, похоже, замедлилось из-за сочетания проблем с логистикой и признаков низкого морального духа среди некоторых подразделений, сообщил репортер Foreign Policy.

В свою очередь, в президент России Владимир Путин своим указом запретил со 2 марта вывоз из страны наличных денег в сумме, превышающей 10 тысяч долларов.

Текстовая трансляция за 28 февраля и 1 марта: