Пабрикс объяснил, почему в Украину нельзя отправлять бойцов НАТО

В понедельник, 28 февраля, на внеочередном заседании правительства в двух чтениях были приняты поправки к закону "О национальной безопасности", которые позволяют жителям Латвии в качестве добровольцев участвовать в военных действиях на стороне Украины. Но эти поправки не относятся к земессаргам и профессиональным военным.

Пабрикс отметил, что законодательство в разных странах отличается. В случае Латвии, принимая во внимание геополитическую ситуацию, ее расположение и соседей, жителям грозит уголовная ответственность за участие в войне или военных действиях в других странах.

"В Латвии живет достаточно много украинцев, много сочувствующих Украине и патриотов. Закон нужно было менять. Если в Украину отправится человек, который является действующим земессаргом или он числится в вооруженных силах, он должен прекратить свое членство в Земессрадзе или вооруженных силах. Иначе их деятельность будет связываться с Латвией, но Латвия не воюет с Россией, Латвия не собирается нападать на Россию", - заявил министр.

Пабрикс также акцентировал, что доброволец из Латвии, который собирается помогать Украине и по предложению правительства Украины, возможно, вступит в иностранный легион, должен считаться с тем, что латвийское государство не сможет ему помочь. Полную ответственность за добровольца в данной ситуации берет на себя правительство Украины и вооруженные силы этой страны.