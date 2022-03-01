Пабрикс объяснил, почему в Украину нельзя отправлять бойцов НАТО

В понедельник, 28 февраля, на внеочередном заседании правительства в двух чтениях были приняты поправки к закону "О национальной безопасности", которые позволяют жителям Латвии в качестве добровольцев участвовать в военных действиях на стороне Украины. Но эти поправки не относятся к земессаргам и профессиональным военным.
Пабрикс отметил, что законодательство в разных странах отличается. В случае Латвии, принимая во внимание геополитическую ситуацию, ее расположение и соседей, жителям грозит уголовная ответственность за участие в войне или военных действиях в других странах.
"В Латвии живет достаточно много украинцев, много сочувствующих Украине и патриотов. Закон нужно было менять. Если в Украину отправится человек, который является действующим земессаргом или он числится в вооруженных силах, он должен прекратить свое членство в Земессрадзе или вооруженных силах. Иначе их деятельность будет связываться с Латвией, но Латвия не воюет с Россией, Латвия не собирается нападать на Россию", - заявил министр.
Пабрикс также акцентировал, что доброволец из Латвии, который собирается помогать Украине и по предложению правительства Украины, возможно, вступит в иностранный легион, должен считаться с тем, что латвийское государство не сможет ему помочь. Полную ответственность за добровольца в данной ситуации берет на себя правительство Украины и вооруженные силы этой страны.
"Хочу предупредить и подчеркнуть то, о чем говорила украинская сторона: им нужны люди, у которых есть какой-то опыт. Нельзя быть человеком с горящим сердцем, но при этом неподготовленным. Мы видим этих 19-летних российских солдат, которых берут в плен. Я не думаю, что из Латвии в Украину отправится много людей. Я советую все тщательно продумать, так как армии Украины, которая сражается в тяжелой борьбе, не нужны зеленые и новички. Им нужны опытные люди", - сказал Пабрикс.