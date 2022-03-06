Вс, 6.03.2022
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Люди в городе: Людмила Лукьянская, автор брошей с характером

ФОТО: Елена Иванцова

Детская фотография с папой, коллекция винтажных брошей, дедушкин чемоданчик и другие любимые вещи помогают Людмиле Лукьянской настраиваться на творческий процесс. В ее мастерской приглушен свет, в центре стоит большой рабочий стол, рядом швейные машины, и ничего не отвлекает от главного - создания текстильных куколок-брошек.

Людмила основала свой бренд LL Textile и шьет красивые, уютные изделия, которые мгновенно поднимают настроение. "Чайке" Людмила рассказала, в чем черпает вдохновение, как носить брошки и о художественном проекте "Арка" (видео найдете внизу под текстом).

Людмила Лукьянская в своей мастерской. Она создала здесь особую атмосферу, в которой рождаются новые образы ФОТО: Евгений Ратков

Истоки творчества

Людмила родилась в Даугавпилсе, ее родители переехали сюда из Подмосковья. Дедушка был киномехаником в клубе, а отец в свободное от военной службы время увлекался фотографией и литьем металла. Светильники и подсвечник, изготовленные папой - тоже неотъемлемая часть мастерской Людмилы. Она думает, что и дедушка, и отец заложили в ней творческое начало.

Уже в детстве Людмиле очень хотелось научиться рисовать. Но тогда пойти в художественную школу не получилось, а мечта осталась, она будоражила, и осуществлять ее она начала уже взрослой. В 2002 году, в 28 лет, Людмила поступила в среднюю школу дизайна и искусств "Саулес". Получилось это, можно сказать, случайно - она думала, что в школе есть какие-то курсы для взрослых, и однажды, прогуливаясь, решила зайти спросить. "Там я встретила секретаря, которая сказала мне: "Зачем вам курсы? Приходите к нам учиться!". И я на следующий день принесла документы", - смеется сегодня мастерица. В школе "Саулес" она получила специальность дизайнера интерьера и рекламы.

Так счастливо сложилось, что и работа Людмилы связана с творчеством. Уже много лет она преподает в Даугавпилсском техникуме, где вместе со своими студентами создает коллекции одежды. Шить она всегда любила, это искусство очень помогает ей при изготовлении кукол.

Авторские коллекции костюмов Людмилы Лукьянской. На сегодня всего она создала шесть таких коллекций:

Поиск своего стиля

Людмила вспоминает, как в самом начале 2000-х попала на мастер-класс известной кукольницы, уроженки Даугавпилса, Ольги Рёль. Тогда она и "заболела" куклами, это была некая точка отсчета. Она пробовала разные техники и материалы, экспериментировала, искала информацию в интернете, и нашла то, что было наиболее близким - стала шить тряпичных куколок в стиле ретро. Постепенно техника совершенствовалась, добавлялись детали: юбочки, варежки, шапочки, кудряшки. "Однажды зимой, когда было так холодно, захотелось украсить чем-то теплым, вязаным свой шарф. Так получилась коллекция куколок-брошек Няши".

Людмила искала свой стиль, стала выставлять куколок на сайты мастеров, появились заказы, хотя это не было ее главной целью. "Задачи заработать денег нет. Как только об этом думаешь, так сразу ступор начинается. Мне даже с заказами сложно, я переживаю. Мне нравится, когда вот увидел - понравилось - купил. Такой порыв души", - говорит мастерица.

Брошки - украшение особенное, не к каждому образу или элементу одежды этот аксессуар подойдет, их нужно уметь носить. Людмила говорит, что силен стереотип о том, что брошки можно пристегнуть только к лацкану пиджака или свитеру. Но броши хорошо дополнят образ, если, например, приколоть их к шарфу, поясу, сумке. Это очень заметный, самодостаточный элемент образа, который не выходит из моды. Модельеры и дизайнеры придумывают новые, неожиданные и дерзкие способы ношения брошей, например, несколько штук или даже несколько десятков сразу.

Открываем глаза

Характер у каждой куколки появился, когда Людмила решила открыть им глаза. В буквальном смысле. Ее первые куклы были с закрытыми глазками, с такими условными личиками. "А когда глаза открылись, у кукол появился характер. И я к тому моменту, наверное, сама стала более уверенной в своем стиле и в самой себе".

Люди стали находить в куклах знакомые черты, видеть своих знакомых или известных персонажей. Одна из популярных куколок - это Пеппи Длинныйчулок. Как только Людмила опубликовала ее фото в интернете, тут же нашелся покупатель. Теперь она готовит ее к путешествию в Лос-Анджелес и уже начинает делать новых. Но каждая новая Пеппи будет совершенно другой. Разными получаются куклы-ангелочки, куклы-девочки, куклы-бабушки. Двух одинаковых кукол нет, каждая - неповторима.

Авторские куклы-броши, созданные Людмилой Лукьянской. Здесь и Няши, и Ангелочки, и яркая Пеппи, и выразительная Фрида:

То, что ее куколки интересны аудитории и приносят радость, Людмила поняла четыре года назад, когда Даугавпилсский краеведческий и художественный музей проводил Фестиваль кукол. Подходили и дети, и взрослые, и все улыбались.

Люди заказывают как куклы-брошки, так и куклы, которые украсят интерьер, или, например, салон автомобиля. Были заказы на свадьбы и девичники, на дни рождения и другие праздники. В последнее время появились заказы брошек-животных, особенно лягушек. Одна такая ждёт своего часа, "загорает" под настольной лампой. Все куклы - это такие светлые, трогательные ангелы-хранители, собеседники, создающие ощущение присутствия доброго друга. Есть такие куколки, с которыми сама Людмила расстаться не в силах: "Вроде ничего особенного нет, но вот они мои, я ношу их с собой, под настроение".

Чтобы знать, как куколки из Даугавпилса чувствуют себя на новом месте жительства, Людмила придумала для себя такую игру - когда она отправляет заказ куда-нибудь в США, Канаду (отсюда больше всего заказов) или другие страны, она затем по гугл-картам смотрит, как выглядят дома ее заказчиков. Скоро в новый дом в Лос-Анджелес отправится и рыжая Пеппи, которая уже красиво упакована в коробку и ждет встречи со своей семьей.

Открытие сезона

В творчестве очень помогают и другие интересы. Людмиле нравится современное искусство, дизайн интерьеров, история моды, вообще, вещи с историей, они ее вдохновляют. Она очень любит посещать блошиные рынки, где можно найти уникальные экземпляры всяких разных вещей. Так она стала собирать брошки, каждое украшение в коллекции - со своей историей. Несколько лет назад блошиные рынки стали проводиться и в Даугавпилсе, но пока эта традиция только зарождается.

Свободного времени не так много, и если Людмила не в мастерской, то она на прогулке, либо занимается спортом или художественным проектом "Арка", объединяющем непрофессиональных художников. В Даугавпилсе много удивительных мест, и одно из них удалось сохранить благодаря Людмиле. В самом центре города на улице Ригас, 51 есть старая кирпичная стена, которую чуть было не заложили плиткой. В этой арке проводятся выставки и разные другие мероприятия, давая возможность художникам показать свои творения. "Арка" начала работать незадолго до пандемии, и в ближайшем будущем планирует возобновить культурную жизнь. В марте (даты пока не определены) здесь пройдет открытие сезона с выставкой и мастер-классом от Людмилы. Найти ее изделия можно здесь, следить за актуальной информацией о выставках и мастер-классах - здесь.

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