Люди в городе: Людмила Лукьянская, автор брошей с характером

Так счастливо сложилось, что и работа Людмилы связана с творчеством. Уже много лет она преподает в Даугавпилсском техникуме, где вместе со своими студентами создает коллекции одежды. Шить она всегда любила, это искусство очень помогает ей при изготовлении кукол.

Авторские коллекции костюмов Людмилы Лукьянской. На сегодня всего она создала шесть таких коллекций:

Поиск своего стиля

Людмила вспоминает, как в самом начале 2000-х попала на мастер-класс известной кукольницы, уроженки Даугавпилса, Ольги Рёль. Тогда она и "заболела" куклами, это была некая точка отсчета. Она пробовала разные техники и материалы, экспериментировала, искала информацию в интернете, и нашла то, что было наиболее близким - стала шить тряпичных куколок в стиле ретро. Постепенно техника совершенствовалась, добавлялись детали: юбочки, варежки, шапочки, кудряшки. "Однажды зимой, когда было так холодно, захотелось украсить чем-то теплым, вязаным свой шарф. Так получилась коллекция куколок-брошек Няши".

Людмила искала свой стиль, стала выставлять куколок на сайты мастеров, появились заказы, хотя это не было ее главной целью. "Задачи заработать денег нет. Как только об этом думаешь, так сразу ступор начинается. Мне даже с заказами сложно, я переживаю. Мне нравится, когда вот увидел - понравилось - купил. Такой порыв души", - говорит мастерица.

Брошки - украшение особенное, не к каждому образу или элементу одежды этот аксессуар подойдет, их нужно уметь носить. Людмила говорит, что силен стереотип о том, что брошки можно пристегнуть только к лацкану пиджака или свитеру. Но броши хорошо дополнят образ, если, например, приколоть их к шарфу, поясу, сумке. Это очень заметный, самодостаточный элемент образа, который не выходит из моды. Модельеры и дизайнеры придумывают новые, неожиданные и дерзкие способы ношения брошей, например, несколько штук или даже несколько десятков сразу.

Открываем глаза

Характер у каждой куколки появился, когда Людмила решила открыть им глаза. В буквальном смысле. Ее первые куклы были с закрытыми глазками, с такими условными личиками. "А когда глаза открылись, у кукол появился характер. И я к тому моменту, наверное, сама стала более уверенной в своем стиле и в самой себе".

Люди стали находить в куклах знакомые черты, видеть своих знакомых или известных персонажей. Одна из популярных куколок - это Пеппи Длинныйчулок. Как только Людмила опубликовала ее фото в интернете, тут же нашелся покупатель. Теперь она готовит ее к путешествию в Лос-Анджелес и уже начинает делать новых. Но каждая новая Пеппи будет совершенно другой. Разными получаются куклы-ангелочки, куклы-девочки, куклы-бабушки. Двух одинаковых кукол нет, каждая - неповторима.

Авторские куклы-броши, созданные Людмилой Лукьянской. Здесь и Няши, и Ангелочки, и яркая Пеппи, и выразительная Фрида: