Секретный брифинг администрации США: бои за Киев будут тяжелыми

Прогнозируется, что агрессор, скорее всего, окружит Киев, и там ожидаются тяжелые бои. Кроме того, данные разведки предлагают дать возможные прогнозы того, когда оккупанты могут взять Киев.

"В военном плане самое плохое еще впереди", - сказал после брифинга сенатор от республиканцев Линдси Грэм. Сенатор от демократов Крис Мерфи в Twitter написал: "Борьба за Киев будет долгой и кровавой".

Во время брифинга возникли и вопросы о психическом состоянии Владимира Путина, однако представители администрации США ясного ответа на них не дали. Так, сенатор от республиканцев Чак Грасли, участвовавший в брифинге, подтвердил, что психическое состояние Путина действительно обсуждается, однако подробнее об этом он говорить отказался. Впрочем, он не скрывал, что и у него самого есть опасения по поводу душевной устойчивости Путина.